В США назвали сроки готовности вакцины против Covid-19

По словам Майка Пенса, пять компаний находятся на третьей стадии испытаний препарата.
Американская вакцина против коронавируса будет готова к концу 2020 года. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время теледебатов с кандидатом в вице-президенты Джо Байдена Камалой Харрис.
Пенс подчеркнул, что США изготовят вакцину менее, чем за год, передает Интерфакс-Украина.
"У нас есть 5 компаний, которые находятся на третьей стадии испытаний вакцины. Сейчас разрабатываются десятки миллионов доз. У нас будет вакцина до конца года", – сказал Пенс.
В свою очередь, Харрис отметила, что тот факт, что за время пандемии погибли 210 тыс. американцев, показывает, что предпринятые администрацией шаги не сработали.
Комментируя слова Пенса о вакцине, Харрис заявила: "Если врачи скажут, что вакцина безопасна, я первая встану в очередь за ней. Если Трамп скажет, я не буду доверять ему".
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Коронавирус в мире – статистика 8 октября
По состоянию на утро четверга, 8 октября, в мире зарегистрированы 36 077 017 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились еще 343 677 человек. Это рекордное число новых больных с начала пандемии. Больше всего зараженных выявили в Индии, США и Бразилии.
Жертвами болезни стали 1 054 712 пациентов (+5 970 за сутки).
Вакцина от коронавируса - что было ранее:
- Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман заявил, что если к ноябрю в США заявят о новой вакцине от коронавируса, "это, без сомнения, будет фейк".
- Врач также прокомментировал российскую вакцину от коронавируса. По его словам, "только в России могут на 38 добровольцах 42 дня испытывать вакцину и заявить об успехе". Качман считает, что "это смешно". Судить о качестве российской вакцины от Covid-19 можно будет примерно через год.
- Китайская вакцина от коронавируса может появиться в продаже ближе к концу 2020 года. Об этом сообщили в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
- В Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения SARS-CoV-2 добровольцам. В результате ученые смогут наглядно проверить действенность того или иного препарата.
- В США провели успешное испытание вакцины от Covid-19 компаний Johnson & Johnson и Arcturus Therapeutics. Организмы добровольцев выработали антитела против вируса, а побочные эффекты существенно не проявлялись.
- В Украине начнут создавать собственную вакцину против Covid-19. Первые прототипы могут появиться через два-четыре месяца.