В США назвали сроки готовности вакцины против Covid-19

По словам Пенса, сейчас разрабатываются десятки миллионов доз препарата / Reuters

Американская вакцина против коронавируса будет готова к концу 2020 года. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время теледебатов с кандидатом в вице-президенты Джо Байдена Камалой Харрис.

Пенс подчеркнул, что США изготовят вакцину менее, чем за год, передает Интерфакс-Украина.

"У нас есть 5 компаний, которые находятся на третьей стадии испытаний вакцины. Сейчас разрабатываются десятки миллионов доз. У нас будет вакцина до конца года", – сказал Пенс.

В свою очередь, Харрис отметила, что тот факт, что за время пандемии погибли 210 тыс. американцев, показывает, что предпринятые администрацией шаги не сработали.

Комментируя слова Пенса о вакцине, Харрис заявила: "Если врачи скажут, что вакцина безопасна, я первая встану в очередь за ней. Если Трамп скажет, я не буду доверять ему".

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Коронавирус в мире – статистика 8 октября

По состоянию на утро четверга, 8 октября, в мире зарегистрированы 36 077 017 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились еще 343 677 человек. Это рекордное число новых больных с начала пандемии. Больше всего зараженных выявили в Индии, США и Бразилии.

Жертвами болезни стали 1 054 712 пациентов (+5 970 за сутки).

Коронавирус в мире 8 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

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