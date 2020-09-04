В США обновили сроки появления вакцины от COVID-19

Американскую вакцину стоит ждать ближе к концу года / Reuters

Вероятность появления в США вакцины от коронавируса в октябре текущего года небольшая.

Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в четверг, 3 сентября, в эфире телеканала CNN.

"Если кто-то берет на себя риск сказать, что (вакцина от коронавируса, - ред.) появится уже в октябре, с ним сложно спорить. Это маловероятно, но не невозможно. Большинство специалистов придерживаются мнения о том, что в ноябре или декабре - ближе к концу года", - отметил Фаучи.

По его словам, речь идет об эффективном и безопасном препарате.

"Я подчеркиваю - она (вакцина, - ред.) должна быть безопасной и эффективной. В таком случае я готов буду сам принять эту вакцину и порекомендую сделать то же самое членам своей семьи", - добавил главный инфекционист США.

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Как сообщал Главред, ранее в Белом доме заявили, что США не будут участвовать в международных усилиях по разработке и распространению вакцины против COVID-19, поскольку эта инициатива связана со Всемирной организацией здравоохранения.

Как известно, на данный момент в США две вакцины производства Moderna и Pfizer/BioNTech находятся на третьей стадии клинических испытаний препарата. Как ожидается, еще две начнут испытания третьей фазы к середине сентября.