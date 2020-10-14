В США остановили испытание лечения коронавируса антителами / Reuters

Коронавирус 2020 поднял на уши всю мировую науку и медицину. Человечество с нетерпением ждет лекарство от коронавируса и вакцину. Но, судя по всему, панацея появится не скоро. Американская фармацевтическая фирма Eli Lilly внезапно приостановила клинические испытания метода лечения коронавируса антителами. Это связано с потенциальными проблемами с безопасностью.

О прекращении испытаний сообщает издание New York Times.

По информации, испытания метода финансировалось государством. Компания Eli Lilly официально подтвердила паузу в исследованиях.

Эта новость появилась всего через день после того, как Johnson & Johnson объявила о приостановке испытаний вакцины против коронавируса из-за болезни добровольца.

Исследование Eli Lilly было направлено на проверку преимуществ терапии антителами по сравнению с применением плацебо. В нем участвовали сотни людей, госпитализированных с Covid-19. Все участники исследования также получали препарат ремдесивир, который стал широко использоваться для лечения пациентов с коронавирусом. Некоторые добровольцы заболели. Правда, не сообщается, чем и сколько таких людей.

Отмечается, что в крупных клинических испытаниях паузы не являются чем-то необычным, а болезни добровольцев не обязательно связаны с экспериментальными препаратами. Однако такие остановки предназначены для того, чтобы позволить независимому совету научных экспертов проанализировать данные и определить, могло ли то или иное событие быть связано с лечением, или все произошло случайно.

"Вот почему клинические испытания необходимы. Безопасность продукта должна быть доказана эмпирически", - сказала Марион Пеппер, иммунолог из Вашингтонского университета.

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