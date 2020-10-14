УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В США остановили испытание лечения коронавируса антителами

14 октября 2020, 22:29

Некоторые добровольцы заболели. Правда, не сообщается, чем и сколько таких людей.

коронавирус, пациент, больница
В США остановили испытание лечения коронавируса антителами / Reuters

Коронавирус 2020 поднял на уши всю мировую науку и медицину. Человечество с нетерпением ждет лекарство от коронавируса и вакцину. Но, судя по всему, панацея появится не скоро. Американская фармацевтическая фирма Eli Lilly внезапно приостановила клинические испытания метода лечения коронавируса антителами. Это связано с потенциальными проблемами с безопасностью.

О прекращении испытаний сообщает издание New York Times.

По информации, испытания метода финансировалось государством. Компания Eli Lilly официально подтвердила паузу в исследованиях.

Эта новость появилась всего через день после того, как Johnson & Johnson объявила о приостановке испытаний вакцины против коронавируса из-за болезни добровольца.

Исследование Eli Lilly было направлено на проверку преимуществ терапии антителами по сравнению с применением плацебо. В нем участвовали сотни людей, госпитализированных с Covid-19. Все участники исследования также получали препарат ремдесивир, который стал широко использоваться для лечения пациентов с коронавирусом. Некоторые добровольцы заболели. Правда, не сообщается, чем и сколько таких людей.

Отмечается, что в крупных клинических испытаниях паузы не являются чем-то необычным, а болезни добровольцев не обязательно связаны с экспериментальными препаратами. Однако такие остановки предназначены для того, чтобы позволить независимому совету научных экспертов проанализировать данные и определить, могло ли то или иное событие быть связано с лечением, или все произошло случайно.

"Вот почему клинические испытания необходимы. Безопасность продукта должна быть доказана эмпирически", - сказала Марион Пеппер, иммунолог из Вашингтонского университета.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • 13 октября компания Johnson & Johnson приостановила расширенные клинические испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса.
  • 9 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп смог быстро выздороветь после заражения коронавирусом, поскольку по рекомендации медиков воспользовался препаратом в качестве эксперимента, и он оказался успешным. Для приготовления препарата использовали образцы антител трех жителей Сингапура, которые ранее болели коронавирусной инфекцией.
  • 23 сентября фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.

новости США испытание коронавирус коронавирус новости коронавирус лечение
Сейчас вы просматриваете новость «В США остановили испытание лечения коронавируса антителами». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:58
Зеленский пообедал с бойцами ООС на Донбассе: в ОП показали странное фото
22:29
В США остановили испытание лечения коронавируса антителами Видео
21:57
В Германии не захотели обслуживать самолет Лукашенко Видео
21:47
Скандал из-за указа Зеленского: Кизим ответил на демарш Минска Видео
21:43
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
21:28
Гороскоп на 15 октября для всех: выброс сексуальной энергии и сети шарлатанов Видео
21:22
Говорят по-русски, работают за копейки: в Эстонии ополчились на украинских заробитчан Видео
21:10
В МВФ подсчитали мировые убытки от пандемии коронавируса Видео
20:28
Навального, возможно, травили Новичком дважды - The New York Times Видео
20:22
Путин и Эрдоган срочно связались из-за Карабаха: о чем договорились Видео
20:05
В ОДКБ назвали условие ввода миротворческих войск в Нагорный Карабах Видео
19:56
Резня в Киеве: ветеран АТО попал в реанимацию после нападения
19:33
Опрос показал, сколько украинцев готовы защищать страну с оружием в руках Видео
19:33
Арахамия предложил сократить численность ВСУ Видео
18:51
В США сделали заявление о действиях Турции в Нагорном Карабахе Видео
18:50
Книжная полка: "Заражение" - идеальный зомби-хоррор для чтения в коронакризис Фото
18:46
В ОП раскрыли темы остальных вопросов Зеленского Видео
18:32
Вирусолог растолковал, чем отличаются российские вакцины от коронавируса Видео
18:30
В Кыргызстане новый премьер выдвинул ультиматум президенту: стал известен ответ Видео
18:19
Экс-министр дал мрачный прогноз насчет карантина и предрек новую эпидемию Видео
18:12
Стало известно, какие предприятия Украины выйдут из-под санкций Москвы Видео
17:45
Указ Зеленского об IT-специалистах наделал шума в Беларуси: послу вручили ноту Видео
17:38
Пожизненное за коррупцию: в ОП намекнули, как ответить на первый вопрос Зеленского Видео
17:34
Ретроградный Меркурий 2020: эксперт назвала запретные дела
17:05
Алиев спрогнозировал возвращение Нагорного Карабаха Азербайджану Видео
17:04
"Настя суррогат": Наташа Королева откровенно рассказала о любовнице Тарзана Видео
17:01
Кого ЕС накажет за отравление Навального: СМИ обнародовали список чиновников Видео
16:49
Марш УПА в Киеве: националисты зажгли файеры и принесли "голову" Медведчука Фото Видео
16:25
Названа причина смерти расчлененного рэпера Энди Картрайта
16:07
Путин согласился снять часть санкций с Украины Видео
16:04
В России оценили шансы на отказ от транзита газа через Украину из-за Северного потока-2 Видео
16:00
Навальный откровенно рассказал, кто оплатил его лечение в Шарите и сколько оно стоило Видео
15:59
"Это неприемлемо": Лавров выдвинул новые обвинения в адрес Зеленского Видео
15:54
Путин похвалился регистрацией уже второй вакцины от коронавируса Видео
15:31
"Чтобы я тебя, с*ка, не видел": в Киеве мужчина жестко проучил молодежь, певшую гимн РФ Видео
15:29
Алиев сделал заявление о взятии под контроль новых территорий в Нагорном Карабахе Видео
15:08
Армия Армении вынужденно отступила в Нагорном Карабахе на двух направлениях Видео
14:43
У Путина отреагировали на ракетный удар Баку по территории Армении Видео
14:15
Опрос от Зеленского: президент раскрыл первый вопрос Видео
14:04
"Агрессивный вирус": назван район Киева, который сильнее всех "атаковал" Covid-19 Видео
13:56
Синоптик рассказала о погоде на завтра и напугала похолоданием Видео
13:50
Эрдоган сделал жесткий призыв к России, США и Франции по Нагорному Карабаху Видео
13:23
"Турция – не союзник России": Лавров сделал заявление о роли Анкары в Нагорном Карабахе Видео
13:20
Держитесь крепче: невероятным трендом осени стали босоножки с носками
12:54
Ушел из жизни выдающийся филолог и защитник украинского языка Александр Пономарив
12:45
Самосожжение в центре Киева: ветеран АТО умер
12:39
Независимость Нагорного Карабаха и миротворцы: Алиев объяснил позицию Баку Видео
12:29
В Украине вступили в силу новые правила карантина: что изменилось Видео
12:15
Россия получила мощный удар от коронавируса: установлен антирекорд Видео
12:07
Можно ли работать на Покрова: что говорят приметы и церковь
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять