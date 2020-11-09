В США отреагировали на коронавирус у Зеленского

В Вашингтоне пожелали украинскому лидеру скорейшего выздоровления.
В США президенту Украины Владимиру Зеленскому пожелали скорейшего выздоровления в связи с тем, что он накануне сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.
Слова в адрес главы государства были опубликованы на странице Совета национальной безопасности США в Twitter.
"США желают президенту Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления. Наши молитвы с ним и всем украинским народом", — написал советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что заразился коронавирусом.
СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.