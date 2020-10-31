В США приостановили испытание препарата от COVID-19, которым вылечили Трампа

Возникли проблемы с безопасностью при использовании регенерона.
Компания Regeneron Pharmaceuticals Inc приостановила клинические испытания метода лечения коронавирусной инфекции антителами.
Компания притормозила тестирование экспериментального препарата из антител против COVID-19 на тяжелобольных пациентах из соображений безопасности. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В Regeneron Pharmaceuticals Inc пояснили, что независимый наблюдательный комитет обнаружил потенциальную проблему безопасности и неблагоприятное соотношение рисков и выгод. Орган рекомендовал приостановить испытания на больных, которым необходимо интенсивное кислородное лечение или дыхательные аппараты.
В то же время испытания коктейля из антител могут продолжаться на госпитализированных пациентах, которые не нуждаются в применении аппаратов ИВЛ. Также продолжается тестирование препарата на больных с небольшим или умеренным проявлением симптомов COVID-19.
Ранее клинические испытания метода лечения коронавирусной инфекции антителами приостановила фирма Eli Lilly.
К слову, на днях компания Regeneron отчиталась, что одно из исследований показало значительное сокращение вирусной нагрузки после принятия препарата и снижение необходимости дальнейших посещений врача.
Отметим, что на данный момент ни один из препаратов на основе антител еще не был официально одобрен для широкого использования. В то же время президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, утверждал, что именно препарат компании Regeneron помог ему быстро выздороветь.
"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон и другие препараты, но этот был основным. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент", - заявлял глава Белого дома в начале октября.
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить американские медучреждения бесплатными препаратами от коронавируса. Он заявил, что в экстренном порядке разрешил использовать регенерон и его аналоги - их направят в больницы.
- 13 октября компания Johnson & Johnson приостановила расширенные клинические испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса.
- 23 сентября фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.