В США приостановили испытание препарата от COVID-19, которым вылечили Трампа

Главу Белого дома поставил на ноги коктейль из антител / Reuters

Компания Regeneron Pharmaceuticals Inc приостановила клинические испытания метода лечения коронавирусной инфекции антителами.

Компания притормозила тестирование экспериментального препарата из антител против COVID-19 на тяжелобольных пациентах из соображений безопасности. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В Regeneron Pharmaceuticals Inc пояснили, что независимый наблюдательный комитет обнаружил потенциальную проблему безопасности и неблагоприятное соотношение рисков и выгод. Орган рекомендовал приостановить испытания на больных, которым необходимо интенсивное кислородное лечение или дыхательные аппараты.

В то же время испытания коктейля из антител могут продолжаться на госпитализированных пациентах, которые не нуждаются в применении аппаратов ИВЛ. Также продолжается тестирование препарата на больных с небольшим или умеренным проявлением симптомов COVID-19.

Ранее клинические испытания метода лечения коронавирусной инфекции антителами приостановила фирма Eli Lilly.

К слову, на днях компания Regeneron отчиталась, что одно из исследований показало значительное сокращение вирусной нагрузки после принятия препарата и снижение необходимости дальнейших посещений врача.

Отметим, что на данный момент ни один из препаратов на основе антител еще не был официально одобрен для широкого использования. В то же время президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, утверждал, что именно препарат компании Regeneron помог ему быстро выздороветь.

"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон и другие препараты, но этот был основным. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент", - заявлял глава Белого дома в начале октября.

Напомним: