В США приостановили испытания вакцины от Covid-19: в чем причина

Вакцина J & J – это один из шести препаратов против коронавируса, которые тестируются в США / Reuters

Компания Johnson & Johnson приостановила расширенные клинические испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса.

Причиной данного решения стала необъяснимая болезнь одного из добровольцев, передает CNN.

Компания не сообщила, о каком именно заболевании идет речь. Сообщается, что на данный момент недуг участника программы проверяет и оценивает Независимый совет по контролю за безопасностью данных, а также внутренние клинические врачи J & J и врачи по безопасности.

"Мы должны уважать конфиденциальность этого участника. Мы узнаем больше о его болезни. И важно иметь все факты, прежде чем мы поделимся дополнительной информацией", – подчеркнули в J & J.

Как известно, один из пунктов клинических испытаний – выяснить, вызывают ли вакцины опасные побочные эффекты. Испытания прекращаются тогда, когда они появляются. Врачи должны проверить, может ли болезнь быть связана с вакциной или это совпадение.

"Серьезные побочные эффекты не являются редкостью в клинических испытаниях, и можно разумно ожидать, что количество серьезных побочных явлений возрастет в испытаниях с участием большого числа участников. Кроме того, поскольку многие испытания являются плацебо-контролируемыми, не всегда сразу очевидно, получил ли участник исследуемое лечение или плацебо", – добавили в компании.

Декан факультета общественного здравоохранения Университета Брауна доктор Ашиш Джа отметил, что пауза в испытаниях совершенно не вызывает беспокойства.

"Испытание Johnson & Johnson – это крупнейшее испытание вакцины, о котором я знаю. 60 тысяч человек. В ходе этого исследования можно ожидать несколько пауз", – отметил Джа.

Третья фаза исследования J & J началась в сентябре. Это одна из шести вакцин против коронавируса, которые тестируются в США, и одна из четырех вакцин, находящихся на самой продвинутой стадии.

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