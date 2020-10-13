В США приостановили испытания вакцины от Covid-19: в чем причина

Один из добровольцев заболел необъяснимой болезнью.
Компания Johnson & Johnson приостановила расширенные клинические испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса.
Причиной данного решения стала необъяснимая болезнь одного из добровольцев, передает CNN.
Компания не сообщила, о каком именно заболевании идет речь. Сообщается, что на данный момент недуг участника программы проверяет и оценивает Независимый совет по контролю за безопасностью данных, а также внутренние клинические врачи J & J и врачи по безопасности.
"Мы должны уважать конфиденциальность этого участника. Мы узнаем больше о его болезни. И важно иметь все факты, прежде чем мы поделимся дополнительной информацией", – подчеркнули в J & J.
Как известно, один из пунктов клинических испытаний – выяснить, вызывают ли вакцины опасные побочные эффекты. Испытания прекращаются тогда, когда они появляются. Врачи должны проверить, может ли болезнь быть связана с вакциной или это совпадение.
"Серьезные побочные эффекты не являются редкостью в клинических испытаниях, и можно разумно ожидать, что количество серьезных побочных явлений возрастет в испытаниях с участием большого числа участников. Кроме того, поскольку многие испытания являются плацебо-контролируемыми, не всегда сразу очевидно, получил ли участник исследуемое лечение или плацебо", – добавили в компании.
Декан факультета общественного здравоохранения Университета Брауна доктор Ашиш Джа отметил, что пауза в испытаниях совершенно не вызывает беспокойства.
"Испытание Johnson & Johnson – это крупнейшее испытание вакцины, о котором я знаю. 60 тысяч человек. В ходе этого исследования можно ожидать несколько пауз", – отметил Джа.
Третья фаза исследования J & J началась в сентябре. Это одна из шести вакцин против коронавируса, которые тестируются в США, и одна из четырех вакцин, находящихся на самой продвинутой стадии.
Читайте такжеДля победы над Covid-19 понадобятся несколько вакцин – ученые
Вакцина от коронавируса - что было ранее:
- В США провели успешное испытание вакцины от Covid-19 компаний Johnson & Johnson и Arcturus Therapeutics. Организмы добровольцев выработали антитела против вируса, а побочные эффекты существенно не проявлялись.
- 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса Covid-19 появится в Штатах через три или через четыре недели.
- Президент Дональд Трамп также заявил, что готов первым в США сделать прививку от коронавируса. Правда, есть условие – вакцина должна быть безопасной.
- Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американская вакцина против коронавируса будет готова к концу 2020 года.
- Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман заявил, что если к ноябрю в США заявят о новой вакцине от коронавируса, "это, без сомнения, будет фейк".