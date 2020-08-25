В США сделали неожиданное заявление о вакцине против COVID-19

Трамп заявлял, что хочет получить вакцину от коронавируса до выборов 3 ноября / Reuters

Спешка с выпуском вакцины от коронавируса COVID-19 может оказаться в результате опасной. Такое мнение высказал директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Об этом сообщает Голос Америки.

Фаучи считает, что использование вакцины против COVID-19 в экстренных случаях, до того как будет доказана ее эффективность - плохая идея. По словам эксперта, опасность такой спешки состоит в том, что преждевременный выпуск на рынок одной вакцины "затруднит, если не сделает невозможным привлечение людей к тестированию других вакцин".

Президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет получить вакцину от коронавируса до выборов 3 ноября. При этом ученые и эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность, что глава Белого дома может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), требуя предоставить вакцину до ноября, чтобы повысить свои шансы на переизбрание.

Читайте такжеПочему иммунитет быстро "забывает" коронавирус: ученые нашли ответКак сообщал Главред, ранее западные ученые выразили опасение, что российская вакцина от COVID может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антибиотикам. Лечить болезнь станет еще сложнее.

Напомним, 11 августа президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от COVID-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.