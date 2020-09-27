В США сделали заявление об успешном испытании вакцины от Covid-19

Побочные эффекты от введения препарата не причинили существенного вреда здоровью людей.
В США провели успешное испытание вакцины от Covid-19 компаний Johnson & Johnson и Arcturus Therapeutics. Организмы добровольцев выработали антитела против вируса, а побочные эффекты существенно не проявлялись.
Согласно информации медицинского портала MedRxiv, промежуточное исследование продемонстрировало, что организмы двух групп добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет смогли выработать антитела в течение 29 суток после введения препарата.
Отмечается, что в послевакционный период наблюдались такие побочные эффекты, как ломота в теле, боли в месте инъекции, лихорадка, усталость и головная боль. Однако симптомы существенно не проявлялись и быстро прошли.
Теперь планируется, что к тесту вакцины будут привлечены 60 тысяч добровольцев в Америке и по всему миру. Цель – подтвердить безопасность препарата.Читайте такжеВакцина от коронавируса: врач предупредил о неожиданных проблемах
Вакцина Ad26.COV2.S, которая была разработана по аналогам препарата от других опасных заболеваний – ВИЧ, Эболы, Зика и RSV, создана на основе вирусного белка. Эффект воздействия достигается за счет того, что вирусный белок быстрее клетки вируса вызывает иммунный ответ организма, вырабатывающего антитела.
- Напомним, Всемирная организация здоровья объявила коронавирусную инфекцию Covid-19 пандемией 11 марта. В мире зафиксировано более 32,8 миллионов случаев заражения вирусом.
- После признания опасности заболевания во всем мире началась разработка вакцины против Covid-19. Однако на данный момент препарата для лечения инфекции не существует.
- Ученые считают, что коронавирус не удастся победить при помощи вакцины. Вероятно, понадобится изобретение нескольких вакцин, причем для разных возрастных категорий.