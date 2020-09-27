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В США сделали заявление об успешном испытании вакцины от Covid-19

27 сентября 2020, 12:01

Побочные эффекты от введения препарата не причинили существенного вреда здоровью людей.

коронавирус,вакцина
В исследовании приняли участие две группы добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет / Reuters

В США провели успешное испытание вакцины от Covid-19 компаний Johnson & Johnson и Arcturus Therapeutics. Организмы добровольцев выработали антитела против вируса, а побочные эффекты существенно не проявлялись.

Согласно информации медицинского портала MedRxiv, промежуточное исследование продемонстрировало, что организмы двух групп добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет смогли выработать антитела в течение 29 суток после введения препарата.

Отмечается, что в послевакционный период наблюдались такие побочные эффекты, как ломота в теле, боли в месте инъекции, лихорадка, усталость и головная боль. Однако симптомы существенно не проявлялись и быстро прошли.

Теперь планируется, что к тесту вакцины будут привлечены 60 тысяч добровольцев в Америке и по всему миру. Цель – подтвердить безопасность препарата.Читайте такжеВакцина от коронавируса: врач предупредил о неожиданных проблемах

Вакцина Ad26.COV2.S, которая была разработана по аналогам препарата от других опасных заболеваний – ВИЧ, Эболы, Зика и RSV, создана на основе вирусного белка. Эффект воздействия достигается за счет того, что вирусный белок быстрее клетки вируса вызывает иммунный ответ организма, вырабатывающего антитела.

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