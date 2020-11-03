УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В США заявили о создании суперэффективной вакцины от COVID-19

3 ноября 2020, 10:23

Препарат на основе белковых наночастиц вызывает сильный иммунный ответ.

коронавирус, вакцина
Вакцину против COVID-19 испытали на грызунах / Фото Reuters

Учёные Медицинской школы Вашингтонского университета в США заявили, что разработали суперэффективную вакцину от коронавируса.

Препарат создан на основе наночастиц и вызывает выработку антител, уровень которых в 10 раз выше, чем у пациентов, которые переболели COVID-19, передаёт MedicalXpress.

Вакцину испытали на грызунах.

"Инновационная вакцина на основе наночастиц от пандемического коронавируса вырабатывает нейтрализующие антитела у мышей на уровне, в десять раз превышающем уровень, наблюдаемый у людей, излечившихся от COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам исследователей, для получения сильного иммунного эффекта достаточно дозы, которая в шесть раз меньше тех доз, которые применяются при использовании других препаратов.

Отмечается, что у мышей развивался сильный В-клеточный иммунный ответ, который имеет решающее значение для иммунной памяти и стойкого эффекта вакцины. Также препарат обеспечивает защиту против мутировавших штаммов вируса.

Разработчики уверяют, что способность вызывать сильный иммунный ответ при низких дозах делает вакцину безопаснее других аналогичных препаратов.

Читайте такжеУченые обнаружили новый вид мутировавшего коронавируса

Вакцина против коронавируса - последние новости:

  • В Израиле 1 ноября начали испытания вакцины от коронавируса отечественного производства.
  • Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова высказала скептическое мнение о создании украинской вакцины от коронавируса, поскольку отечественная наука не сможет наладить высокотехнологичные научные исследования с нуля от лаборатории до того продукта, который можно безопасно вводить людям.
  • Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела, появляющиеся в результате введения вакцины от коронавируса, плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.
  • Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.

коронавирус новости Украины и мира коронавирус в Украине коронавирус новости коронавирус статистика коронавирус в мире вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «В США заявили о создании суперэффективной вакцины от COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:10
Кровавый теракт в Вене: появились подробности об одном из террористов
11:06
В Минздраве предупредили украинцев об ураганном распространении COVID-19 Видео
11:03
Алкоголь "ужасен для сердца и здоровья": кардиолог порекомендовал допустимую дозу Видео
11:02
Новый рекорд коронавируса в Украине: за сутки нашли почти 9 тысяч зараженных Видео
10:50
​Центр Киева охватили протесты: появились первые пострадавшие Фото Видео
Реклама
10:42
В Киеве за сутки нашли рекордное число новых больных COVID-19
10:33
Молдову ждут протесты, кто бы не выиграл выборы мнение
10:30
В России в квартире убийцы "колбасного короля" нашли прикованного пенсионера
10:23
В США заявили о создании суперэффективной вакцины от COVID-19 Видео
10:21
Резонансное решение КСУ: у Зеленского сделали прогноз о будущем Украины Видео
10:19
Батат: названы удивительные преимущества сладкого овоща Видео
09:53
В Турции спустя 91 час после землетрясения из-под завалов вытащили ребенка Видео
09:47
КСУ оценит конституционность закона о языке: запланировано закрытое заседание
09:31
Новый канал поменял график выхода Супер Топ-модель по-украински 2020
09:31
В США стартовали выборы президента: Байден и Трамп одержали первые победы Видео
09:26
Как завершить войну на Донбассе: Киев предложит в ТКГ новый документ
09:12
Зеленский резко ответил на обвинения в поставках Азербайджану фосфорных бомб Видео
08:46
Трамп будет цепляться за власть до последнего мнение
08:24
Трамп откровенно высказался о теракте в Вене Видео
08:15
Гороскоп на 3 ноября для всех: влиятельный заступник и неоценимая услуга Видео
Реклама
08:14
Атака на столицу Австрии: власти уточнили число жертв теракта Видео
08:04
Сторонники Исламского государства взяли на себя вину за кровавый теракт в Вене Видео
07:32
Теракт в Вене: число жертв возросло, полиция ищет одного из нападавших Видео
07:00
Выборы в США: Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах - соцопрос Видео
06:54
От Москвы убегает последняя постсоветская республика мнение
06:35
Какого числа последняя родительская суббота 2020 года и что делать
06:24
Головокружительные сумки-бродяги из 30-х вошли в моду на осень-зиму: фото Фото
06:03
Нельзя тянуть: астролог назвал оптимальную дату для второго тура выборов
06:00
Дипломат объяснил, как победа Байдена или Трампа отразится на позиции США по Украине Видео
05:35
"Похожа на трансика": Экс-Серебро показала "пирожок" в прозрачном белье Фото
05:02
Как справиться с проблемами с памятью - ответ ученых
04:24
Политолог объяснил, почему результаты выборов президента США непредсказуемы Видео
03:52
Эксперт рассказал, кого из украинцев не коснется повышение цены на газ Видео
03:48
Крачук откровенно высказался о плане Б Зеленского по Донбассу
03:47
Легендарная мужская стрижка цезарь опять стала популярной - фото Фото
03:17
Терпеть нужду - эксперты рассказали, чем опасен популярный среди женщин секс-тренд
02:30
Гороскоп на 4 ноября для всех: судьбоносные знакомства и залог успеха Видео
02:04
Врач объяснила, нужно ли закрывать школы на карантин
01:42
Хейли Болдуин без лифчика светонула телом на пикантном фото
01:27
Врач назвала аргументы против украинской вакцины от Covid-19
Реклама
01:20
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 подготовили сюрприз фанатам в честь Хэллоуина Видео
00:57
Еда против гриппа: врачи назвали продукты, которые помогут выздороветь Видео
00:32
Германия до конца осени ушла на жесткий карантин Видео
00:19
Когда отмечают День мужчин 2020 и что подарить на праздник
02 ноября, понедельник
23:59
В МВД Австрии озвучили подробности теракта в центре Вены: фото и видео 18+ Видео
23:22
Стало известно, как кандидаты в президенты США проведут день перед выборами
22:56
Президент припугнул нардепов возможностью роспуска Рады
22:33
Массовый расстрел в Вене возле синагоги: много погибших Видео
22:22
Зеленский назвал причину кризиса в сотрудничестве с МВФ Видео
22:12
Судья КСУ пообещал Зеленскому войну в случае роспуска суда Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять