В США заявили о создании суперэффективной вакцины от COVID-19

Вакцину против COVID-19 испытали на грызунах / Фото Reuters

Учёные Медицинской школы Вашингтонского университета в США заявили, что разработали суперэффективную вакцину от коронавируса.

Препарат создан на основе наночастиц и вызывает выработку антител, уровень которых в 10 раз выше, чем у пациентов, которые переболели COVID-19, передаёт MedicalXpress.

Вакцину испытали на грызунах.

"Инновационная вакцина на основе наночастиц от пандемического коронавируса вырабатывает нейтрализующие антитела у мышей на уровне, в десять раз превышающем уровень, наблюдаемый у людей, излечившихся от COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам исследователей, для получения сильного иммунного эффекта достаточно дозы, которая в шесть раз меньше тех доз, которые применяются при использовании других препаратов.

Отмечается, что у мышей развивался сильный В-клеточный иммунный ответ, который имеет решающее значение для иммунной памяти и стойкого эффекта вакцины. Также препарат обеспечивает защиту против мутировавших штаммов вируса.

Разработчики уверяют, что способность вызывать сильный иммунный ответ при низких дозах делает вакцину безопаснее других аналогичных препаратов.

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