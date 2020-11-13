В Тернополе из-за карантина выходного дня ресторан назвали монастырем

Владелец трансформировал заведение в религиозную организацию.
В Тернополе владелец ресторанов Тарас Ковальчук решил проигнорировать карантин выходного дня, установленный правительством, поэтому создал религиозную организацию, в формате которой будут работать его рестораны в этот период.
В Facebook ресторатор подчеркнул, что организацию он назвал Братство лысых.
"Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаз Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес-центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось, что церкви не нужно, нужно просто создать религиозную организацию", — написал он.
По словам владельца, в эти выходные его тернопольские заведения Лысый и Леливи будут работать в формате "монастыря", в которых будет открыта трапезная. Он добавил, что был утвержден "статут" религиозной организации.
"Мы предлагаем паломнические туры в Тернополь, даже в выходные!", — написал Ковальчук.
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Карантин выходного дня в Украине
11 ноября в Украине не только ввели карантин выходного дня – карантин снова стал общенациональным. То есть зон больше не будет, запреты действуют во всех регионах. С 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
Ранее мэр Николаева назвал главную угрозу для города из-за карантина выходного дня. Мэр Николаева Сенкевич, который сам болен COVID-19, выступил против карантина выходного дня.
Вслед за Львовом, где мэр Андрей Садовый назвал "глупым" решение Кабмина о введении карантина выходного дня, власти Славянска тоже отказались вводить карантин выходного дня.
В ближайшие выходные в Ровно не будут вводить карантин выходного дня, заявил мэр города Владимир Хомко.
И еще один город отказался от карантина выходного дня. По словам заместителя мэра Чернигова Александра Ломако, они не будут выполнять решение о карантине.