В Тернополе из-за карантина выходного дня ресторан назвали монастырем

Ресторан Лысый станет монастырем / Фото: Facebook/Тарас Ковальчук

В Тернополе владелец ресторанов Тарас Ковальчук решил проигнорировать карантин выходного дня, установленный правительством, поэтому создал религиозную организацию, в формате которой будут работать его рестораны в этот период.

В Facebook ресторатор подчеркнул, что организацию он назвал Братство лысых.

"Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаз Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес-центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось, что церкви не нужно, нужно просто создать религиозную организацию", — написал он.

По словам владельца, в эти выходные его тернопольские заведения Лысый и Леливи будут работать в формате "монастыря", в которых будет открыта трапезная. Он добавил, что был утвержден "статут" религиозной организации.

"Мы предлагаем паломнические туры в Тернополь, даже в выходные!", — написал Ковальчук.

/ Фото: Facebook/Тарас Ковальчук

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