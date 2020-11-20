В Турции вводят комендантский час: к чему готовиться туристам

Действовать комендантский час будет лишь по выходным.
Отдых в Турции 2020 в карантин обрастает новыми сложностями: в стране вводят комендантский час по выходным. Новое карантинное требование заработает с 21 ноября.
Министерство внутренних дел Турции уточнило, что иностранным туристам комендантский час соблюдать не обязательно: им разрешили свободно передвигаться по стране (в том числе на арендованных авто). Единственное требование – иметь при себе документы о бронировании отеля.
В то же время у туристов не получится посетить торговые центры или рынки, пока длится комендантский час – то есть до 10:00 утра и после 20:00. Рестораны и бары будут работать лишь на вынос.
Ограничения не коснулись ресторанов и кафе, что расположены на территории гостиниц, а также предприятий общепита в аэропортах.
Карантин в Украине: последние новости
- Эксперты спрогнозировали тотальный локдаун и объяснили, к чему готовиться украинцам. Второй локдаун в Украине лишь частично повторит первый, считают эксперты.
- Ранее источник сообщил, что у Зеленского задумались о введении комендантского часа. Введение комендантского часа позволит избежать полного локдауна, рассказал источник в Офисе президента.
- Кабинет министров принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
Автор: Диана Беловодская