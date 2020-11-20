В Турции вводят комендантский час: к чему готовиться туристам

Отдых в Турции 2020: как отразится на туристах комендантский час / Фото pixabay.com

Отдых в Турции 2020 в карантин обрастает новыми сложностями: в стране вводят комендантский час по выходным. Новое карантинное требование заработает с 21 ноября.

Министерство внутренних дел Турции уточнило, что иностранным туристам комендантский час соблюдать не обязательно: им разрешили свободно передвигаться по стране (в том числе на арендованных авто). Единственное требование – иметь при себе документы о бронировании отеля.

В то же время у туристов не получится посетить торговые центры или рынки, пока длится комендантский час – то есть до 10:00 утра и после 20:00. Рестораны и бары будут работать лишь на вынос.

Ограничения не коснулись ресторанов и кафе, что расположены на территории гостиниц, а также предприятий общепита в аэропортах.

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