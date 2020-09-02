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В Украине через неделю изменятся правила тестирования на коронавирус - Ляшко

2 сентября 2020, 11:02

В протокол по тестированию на коронавирусную болезнь введут быстрые тесты на антиген.

Ляшко
Ляшко анонсировал изменение правил тестирование на коронавирус / УНИАН

В Украине через неделю изменятся правила тестирования на коронавирус. Министерство здравоохранения Украины и Всемирная организация здравоохранения обсудили обновление правил тестирования на COVID-19, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Об этом Ляшко рассказал в ходе брифинга 2 сентября.

По его словам, в ВОЗ пообещали обновить правила уже на следующей неделе. Ляшко отметил, что в протокол по тестированию на коронавирусную болезнь введут быстрые тесты на антиген. В частности, рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген выпустили Соединенные Штаты Америки.

"Раньше использовались быстрые тесты на наличие антител. Сегодня в США уже зарегистрированы четыре производителя быстрых тестов на антиген", - объяснил Ляшко.

Ляшко добавил, что ВОЗ также обновляет протокол по тестированию.

"Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген для того, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине и это позволит нам значительно увеличить количество тестирований", - резюмировал главный санитарный врач.

Читайте такжеКарантин не поможет: Ляшко заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине нет второй волны COVID-19, как ранее не было и первой. Никто не знает, как будут развиваться события в дальнейшем, однако при условии соблюдения карантина стремительный рост заболевания удастся сдержать. В противном случае страна может столкнуться с негативными последствиями.

Об этом Ляшко рассказал в интервью ТСН.

По его словам, нельзя исключать сложную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Украине.

"Это очень коварный вирус. Опыт его распространения в соединенных Штатах Америки, в Бразилии, в Индии показывает, что сценарий может повториться в любой стране, если есть легкомысленное отношение к такой болезни, как коронавирусная инфекция", - сказал Ляшко.

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