В Украине допустили жесткий карантин по всей стране: Минздрав назвал главное условие

Правительство будет предпринимать шаги для сдерживания эпидемии COVID-19.
Кабинет министров Украины может ввести жесткий карантин на всей территории страны при условии серьезного ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Отмечается, что в августе количество заболевших COVID-19 выросло в два раза. Согласно данным на 8 сентября, на территории страны 74 тысячи активных больных коронавирусной инфекцией. Такая ситуация способствует переполнению больничных коек, предназначенных для пациентов, у которых диагностирован коронавирус.
Вследствие данных обстоятельств Минздрав не исключает, что по всей территории Украины могут ввести жесткие противоэпидемиологические мероприятия с целью сдерживания заболеваемости.
"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации - главный приоритет правительства", - рассказали изданию в ведомстве.Читайте такжеКоронавирус в Украине за сутки заразил еще более 2,5 тыс. и убил почти полсотни людей
Подчеркивается, что пока Кабмин намерен следовать реализации мероприятий адаптивного карантина в стране, чтобы не допустить сбоев в работе предприятий.
- Напомним, 26 августа правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 1 ноября. Пролонгация противоэпидемиологических мероприятий связана с ростом заболеваемости COVID-19 на территории страны.
- Также власти ужесточили карантинные мероприятия – в городах, областях и районах зеленой зоны запретили работу ночных развлекательных заведений, а также проведение концертов.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин, по всей вероятности, будет продлен и после 1 ноября. Украина готовится ко второй волне COVID-19, которую ожидают в сентябре-октябре.