В Украине допустили жесткий карантин по всей стране: Минздрав назвал главное условие

В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация / УНИАН

Кабинет министров Украины может ввести жесткий карантин на всей территории страны при условии серьезного ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Отмечается, что в августе количество заболевших COVID-19 выросло в два раза. Согласно данным на 8 сентября, на территории страны 74 тысячи активных больных коронавирусной инфекцией. Такая ситуация способствует переполнению больничных коек, предназначенных для пациентов, у которых диагностирован коронавирус.

Вследствие данных обстоятельств Минздрав не исключает, что по всей территории Украины могут ввести жесткие противоэпидемиологические мероприятия с целью сдерживания заболеваемости.

"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации - главный приоритет правительства", - рассказали изданию в ведомстве.Читайте такжеКоронавирус в Украине за сутки заразил еще более 2,5 тыс. и убил почти полсотни людей

Подчеркивается, что пока Кабмин намерен следовать реализации мероприятий адаптивного карантина в стране, чтобы не допустить сбоев в работе предприятий.