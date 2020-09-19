В Украине госпитализировали рекордное число больных Covid-19 за сутки - Степанов

В больницах Украины находятся более 13 000 граждан с подтвержденным діагнозом COVID-19 или с подозрением.
Коронавирус в Украине начал активно атаковать граждан - за последние 24 часа в стране госпитализировали 669 человек с подтержденным диагнозом Covid-19. С начала эпидемии коронавируса в Украине это самое большое количество госпитализированных за сутки.
Об этом на брифинге в субботу, 19 сентября, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, в Украине зафиксировано рекордное число госпитализаций больных с коронавирусом.
"Были госпитализированы 669 человек. Это самое большое количество госпитализаций за все время пандемии. Вообще на сегодня в наших больницах с подтвержденным или с подозрением на COVID-19 находятся более 13 000 граждан. Хочу вам сказать, что, например, на первое сентября было 10900 (госпитализированных, - ред.) пациентов", - отметил он.
По словам Степанова, за последние сутки в Украине поставили +3240 новых диагнозов COVID-19. Опасная болезнь убила в Украине 3516 граждан - за сутки скончались +48 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Победили COVID-19 за сутки 1268 человек, всего – 76 754.
Всего в Украине официально зарегистрировали 172 712 случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский связал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране непосредственно с проведением местных выборов в октябре 2020 года.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
- 18 сентября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменении протокола лечения коронавируса. Глава Минздрава уточнил, что изменения протокола лечения коронавируса коснулись расширениях схемы использования лекарственных средств.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.