В Украине госпитализировали рекордное число больных Covid-19 за сутки - Степанов

Степанов рассказал о рекордном числе госпитализаций / УНИАН

Коронавирус в Украине начал активно атаковать граждан - за последние 24 часа в стране госпитализировали 669 человек с подтержденным диагнозом Covid-19. С начала эпидемии коронавируса в Украине это самое большое количество госпитализированных за сутки.

Об этом на брифинге в субботу, 19 сентября, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, в Украине зафиксировано рекордное число госпитализаций больных с коронавирусом.

"Были госпитализированы 669 человек. Это самое большое количество госпитализаций за все время пандемии. Вообще на сегодня в наших больницах с подтвержденным или с подозрением на COVID-19 находятся более 13 000 граждан. Хочу вам сказать, что, например, на первое сентября было 10900 (госпитализированных, - ред.) пациентов", - отметил он.

По словам Степанова, за последние сутки в Украине поставили +3240 новых диагнозов COVID-19. Опасная болезнь убила в Украине 3516 граждан - за сутки скончались +48 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Победили COVID-19 за сутки 1268 человек, всего – 76 754.

Всего в Украине официально зарегистрировали 172 712 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее: