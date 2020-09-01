В Украине готовы ввести жесткий карантин: названо главное условие Минздрава

Жесткий карантин в Украине будет в случае новой вспышки COVID-19 по всей стране - Степанов/ УНИАН

Карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

По его словам, усиленные противоэпидемиологические мероприятия власти могут ввести в случае резкого роста заболеваемости по всей стране. При этом министр надеется, что подобного развития ситуации можно избежать.

"Если мы говорим, чтобы вся страна вернулась (к жесткому карантину), это означает, что во всех без исключения городах и областях у нас происходит стремительный рост, заполняются койки более 75% или количество новых выявленных больных превышает все показатели. Мне кажется, что мы можем не допустить такой ситуации", - считает Степанов.Читайте такжеНе нужны тесты и карантин: курортная страна ЕС открыла границы для украинцев

Также он добавил, что жесткие профилактические меры вводились весной по причине неготовности системы здравоохранения к подобным вызовам – никто не знал, как правильно действовать в такой ситуации.

"Не были готовы больницы ни с профессиональной точки зрения относительно специалистов, так же не были готовы по обеспечению оборудованием", - сказал Степанов, акцентируя внимание на том, что очень важно было не допустить сценария, который случился в Испании и Италии.

Министр подчеркнул, что своевременные карантинные меры позволили Украине не допустить циркуляции первой волны коронавирусной инфекции.Читайте такжеКарантин в Украине до 1 ноября: что изменится и какие ждут ограничения

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, по всей вероятности, будет продлен и после 1 ноября. Это связано с новой волной COVID-19, которая ожидается в сентябре-октябре.