В Украине из-за коронавируса наступил коллапс – эпидемиолог

Украинская система здравоохранения не справляется с количеством больных коронавирусом, сообщил врач / Reuters

Эпидемиолог Андрей Александрин сообщил, что в Украине система здравоохранения уже не справляется с наплывом больных коронавирусом COVID-19.

Даже в крупных населенных пунктах тяжелых больных перестают принимать в лечебные учреждения, рассказал врач в эфире Obozrevatel TV.

Медик подчеркнул, что постоянно ездит по работе по Украине и удостоверился, что в ряде регионов нет коек для больных, а официальная статистика – это вранье.

"Об этом не принято говорить, но здравоохранение уже не справляется. Мы видим патовые ситуации, которые возникают в населенных пунктах, особенно в крупных, когда перестают принимать тяжелых пациентов в лечебные учреждения", – поделился Александрин.