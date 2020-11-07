В Украине из-за коронавируса наступил коллапс – эпидемиолог

Официальная статистика по койкам для лечения больных COVID-19 – вранье, утверждает врач.
Эпидемиолог Андрей Александрин сообщил, что в Украине система здравоохранения уже не справляется с наплывом больных коронавирусом COVID-19.
Даже в крупных населенных пунктах тяжелых больных перестают принимать в лечебные учреждения, рассказал врач в эфире Obozrevatel TV.
Медик подчеркнул, что постоянно ездит по работе по Украине и удостоверился, что в ряде регионов нет коек для больных, а официальная статистика – это вранье.
"Об этом не принято говорить, но здравоохранение уже не справляется. Мы видим патовые ситуации, которые возникают в населенных пунктах, особенно в крупных, когда перестают принимать тяжелых пациентов в лечебные учреждения", – поделился Александрин.
- Ранее в Минздраве сообщали, что в Украине по состоянию на 6 ноября загруженность больниц, которые отведены для лечения COVID-19, в среднем составляет более 63%.
- В министерстве добавили, что почти заполнены "коронавирусные" больницы Полтавщины и Житомирщины.
Автор: Екатерина Присяжнюк