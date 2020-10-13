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В Украине изменились критерии "красной зоны" карантина

13 октября 2020, 17:29

Определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.

коронавирус
В Украине "красные зоны" карантина будут определять по-новому / pixabay.com

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря. Кроме того, правительство Украины изменило критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости.

Об этом во вторник, 13 октября, на заседании правительства заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает РБК-Украина.

По его словам, определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.

"Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным, как тот, что в пять раз превышает соответствующий средний показатель по стране", - объяснил Степанов.

Отметим, ранее "красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины вводили при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и заполненности 70% коек в больницах в течение 5 дней.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Во вторник, 13 октября, Кабинет министров рекомендовал в школах установить каникулы с 15 по 30 октября. Соответствующую информацию озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе внеочередного заседания правительства.
  • По состоянию на 13 октября в Украине официально зарегистрировали 270 587 случаев заражения коронавирусом, за сутки поставили +5133 новых диагнозов Covid-19. В Киеве за сутки выявили +397 новых случаев заражения Covid-19.
  • 11 октября по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине. Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.
  • 11 октября в.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил подробности о досрочных каникулах в Украине из-за вспышки коронавируса. По словам Шкарлета, каникулы в школах продлятся с 15 до 30 октября включительно.
  • 9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды, поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин.

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