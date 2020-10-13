В Украине изменились критерии "красной зоны" карантина

В Украине "красные зоны" карантина будут определять по-новому / pixabay.com

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря. Кроме того, правительство Украины изменило критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости.

Об этом во вторник, 13 октября, на заседании правительства заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает РБК-Украина.

По его словам, определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.

"Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным, как тот, что в пять раз превышает соответствующий средний показатель по стране", - объяснил Степанов.

Отметим, ранее "красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины вводили при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и заполненности 70% коек в больницах в течение 5 дней.

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