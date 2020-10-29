В Украине коронавирус ломанулся вперед и пересек новую черту

В Украине коронавирус пересек очередную психологическую отметку / УНИАН

В среду, 28 октября, коронавирус в Украине – COVID-19 – нашли у 7 тысяч 342 человек.

Вирус по состоянию на 29 октября пересек новую "красную линию" – его нашли у более 370 тысяч человек, говорится на сайте СНБО.

Коронавирус в мире – статистика по состоянию на утро 29 октября 2020

В мире по состоянию на 8:10 вирус нашли у 44 млн 482 тысяч 501 человека, всего скончались 1 млн 174 тысячи 31 пациент, а выздоровели 30 млн 52 тысячи 672 человека, выяснил Университет Джонса Хопкинса.

Три страны являются лидерами по количеству выявленных инфицированных коронавирусом:

США – 8 млн 856 тысяч 689 заболевших;

Индия – 8 млн 40 тысяч 203 инфицированных;

Бразилия – 5 млн 468 270 заболевших.

Коронавирус в мире уже нашли у более 44 млн человек / Скриншот с gisanddata.maps.arcgis.com