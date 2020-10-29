В Украине коронавирус ломанулся вперед и пересек новую черту

В нашей стране COVID-19 за сутки диагностирован у более 7 тысяч человек.
В среду, 28 октября, коронавирус в Украине – COVID-19 – нашли у 7 тысяч 342 человек.
Вирус по состоянию на 29 октября пересек новую "красную линию" – его нашли у более 370 тысяч человек, говорится на сайте СНБО.
Коронавирус в мире – статистика по состоянию на утро 29 октября 2020
В мире по состоянию на 8:10 вирус нашли у 44 млн 482 тысяч 501 человека, всего скончались 1 млн 174 тысячи 31 пациент, а выздоровели 30 млн 52 тысячи 672 человека, выяснил Университет Джонса Хопкинса.
Три страны являются лидерами по количеству выявленных инфицированных коронавирусом:
- США – 8 млн 856 тысяч 689 заболевших;
- Индия – 8 млн 40 тысяч 203 инфицированных;
- Бразилия – 5 млн 468 270 заболевших.
- Напомним, в марте из-за коронавируса в мире была введена пандемия. Ряд стран, в частности и Украина, ввели карантин. Кабмин решил, что ограничительные меры должны действовать до конца 2020 года.
- Коронавирус в Украине 27 октября диагностирован у 7 тысяч 474 человек.
- В нашей стране 22 октября был установлен новый суточный антирекорд по количеству найденных больных COVID-19 – вирус диагностирован у 7 тысяч 517 человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк