В Украине коронавирус убил депутата

Мирославу Лисную "убил" коронавирус / Скриншот с lvivoblrada.gov.ua

Китайский коронавирус Covid-19 "убил" депутата Львовского областного совета 7 созыва Мирославу Лисную.

Лисная умерла от коронавируса на 68-м году жизни, говорится на сайте Львовского облсовета.

Глава ЛОГА Александр Ганущин, депутаты и аппарат совета выразили соболезнования близким и родным умершей.

"Смертельный вирус, к сожалению, унес жизнь депутата Львовского областного совета 7 созыва Лисной Мирославы Михайловны", – говорится на сайте облсовета.