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В Украине коронавирус убил депутата

25 сентября 2020, 11:12

От Covid-19 скончалась львовский депутат.

Лисную убил Covid-19 – Львов коронавирус сегодня
Мирославу Лисную "убил" коронавирус / Скриншот с lvivoblrada.gov.ua

Китайский коронавирус Covid-19 "убил" депутата Львовского областного совета 7 созыва Мирославу Лисную.

Лисная умерла от коронавируса на 68-м году жизни, говорится на сайте Львовского облсовета.

Глава ЛОГА Александр Ганущин, депутаты и аппарат совета выразили соболезнования близким и родным умершей.

"Смертельный вирус, к сожалению, унес жизнь депутата Львовского областного совета 7 созыва Лисной Мирославы Михайловны", – говорится на сайте облсовета.

  • Справка. Мирослава Лисная родилась 30 мая 1953 года, жила в городе Пустомыты Львовской области. Является заслуженным сотрудником образовательной сферы, до мая 2018-го была главой отдела образования Пустомытовской райгосадминистрации.
  • Лисная избрана депутатом Львовской ОГА от партии БПП Солидарность (переименована в партию Европейская солидарность). Лисная входила в комиссию по вопросам бюджета, социально-экономического развития.
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