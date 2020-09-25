В Украине коронавирус убил депутата

От Covid-19 скончалась львовский депутат.
Китайский коронавирус Covid-19 "убил" депутата Львовского областного совета 7 созыва Мирославу Лисную.
Лисная умерла от коронавируса на 68-м году жизни, говорится на сайте Львовского облсовета.
Глава ЛОГА Александр Ганущин, депутаты и аппарат совета выразили соболезнования близким и родным умершей.
"Смертельный вирус, к сожалению, унес жизнь депутата Львовского областного совета 7 созыва Лисной Мирославы Михайловны", – говорится на сайте облсовета.
- Справка. Мирослава Лисная родилась 30 мая 1953 года, жила в городе Пустомыты Львовской области. Является заслуженным сотрудником образовательной сферы, до мая 2018-го была главой отдела образования Пустомытовской райгосадминистрации.
- Лисная избрана депутатом Львовской ОГА от партии БПП Солидарность (переименована в партию Европейская солидарность). Лисная входила в комиссию по вопросам бюджета, социально-экономического развития.
Автор: Екатерина Присяжнюк