В Украине могут ввести карантин выходного дня - СМИ

Карантин будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника.
Карантин в Украине планируют опять изменить. Кабинет Министров рассматривает вариант введения карантина выходного дня. Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника.
"Предусматривается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, рестораны будут работать только на вынос", - рассказал источник РБК-Украина.
Отметим, в последнее время в Украине резко возросло число новых случаев заражения. По состоянию на вторник, 3 ноября, в Украине установлено 411 093 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа вирус выявили еще у 8 889 украинцев, что стало новым антирекордом за время эпидемии COVID-19 в стране.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 7532 человека. За сутки умерли еще +157 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 168 868 пациентов (+5100 за сутки).
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 2 ноября главный государственный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если в Киеве будет продолжать расти число зараженных коронавирусом, и столица Украины окажется в "красной" зоне карантина, то в городе могут прекратить работу метро и другой общественный транспорт.
- 23 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине ужесточат лишь после того, как показатели по заболеваемости Covid-19 ухудшатся в двое по сравнению с сегодняшними – то есть если за сутки в Украине будет фиксироваться более 15 000 коронавирусных больных.
- 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.