В Украине могут ввести карантин выходного дня - СМИ

В Украине могут ввести карантин выходного дня / УНИАН

Карантин в Украине планируют опять изменить. Кабинет Министров рассматривает вариант введения карантина выходного дня. Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника.

"Предусматривается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, рестораны будут работать только на вынос", - рассказал источник РБК-Украина.

Отметим, в последнее время в Украине резко возросло число новых случаев заражения. По состоянию на вторник, 3 ноября, в Украине установлено 411 093 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа вирус выявили еще у 8 889 украинцев, что стало новым антирекордом за время эпидемии COVID-19 в стране.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 7532 человека. За сутки умерли еще +157 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 168 868 пациентов (+5100 за сутки).

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