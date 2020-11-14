В Украине начали эффективно лечить Covid-19 отечественным препаратом

Исследования показали, что лекарство существенно облегчает ход течения болезни.
В Украине фармацевтическая компания завершила клинические испытания препарата Биовен для лечения пневмонии, вызванной вирусом Covid-19.
"Завершены клинические испытания нашего препарата "Биовен" (иммуноглобулин). Клинические исследования начаты в мае, рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением болезни, к исследованию привлечены девять баз. Исследование завершено в октябре", - написал в Facebook глава совета директоров компании Биофарма Константин Ефименко.
По словам специалиста, использование Биовена в комплексной терапии пневмонии, вызванной коронавирусом, по сравнению со стандартной терапией позволяет достичь желаемого для пациента результата в лечении. Зафиксировано сокращение летальности - в четыре раза (с 23,6 до 6,25%), сокращение среднего времени до наступления улучшения - с девяти до пяти дней, сокращение времени госпитализации в условиях стационара - на три-пять дней.
Читайте такжеВ ООН высчитали, сколько украинцев обнищают из-за пандемии Covid-19Как подчеркнул Ефименко, сейчас в мире продолжаются 18 клинических исследований иммуноглобулина. Все они начаты глобальными международными компаниями, преимущественно в США и Западной Европе.
Глава компании констатировал, что 13 ноября в Украине Биовен был включен в протокол лечения Covid-19.
Коронавирус в мире
Согласно докладу экспертов Всемирного банка, мировая экономика столкнулась с самым серьезным спадом за последние 80 лет из-за пандемии коронавирусной инфекции. По причине эпидемии за чертой бедности оказались уже более 100 миллионов человек по всему миру. К концу 2021 года цифра может вырасти до 150 миллионов.
Экономист Уорвик Маккибин полагает, что из-за коронавируса мировая экономика к 2025 году может потерять до 35 триллионов долларов. Эпидемия продолжается, а массовая вакцинация, скорее всего, начнется только в середине 2021 года.
Многие европейские страны имеют возможность вводить тотальные карантинные ограничения для борьбы с COVID-19. В Украине Минздрав рекомендует жесткий карантин, однако экономические показатели государства не позволяют этого сделать.