В Украине начали эффективно лечить Covid-19 отечественным препаратом

В Украине завершили испытание препарата для лечения коронавируса / УНИАН

В Украине фармацевтическая компания завершила клинические испытания препарата Биовен для лечения пневмонии, вызванной вирусом Covid-19.

"Завершены клинические испытания нашего препарата "Биовен" (иммуноглобулин). Клинические исследования начаты в мае, рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением болезни, к исследованию привлечены девять баз. Исследование завершено в октябре", - написал в Facebook глава совета директоров компании Биофарма Константин Ефименко.

По словам специалиста, использование Биовена в комплексной терапии пневмонии, вызванной коронавирусом, по сравнению со стандартной терапией позволяет достичь желаемого для пациента результата в лечении. Зафиксировано сокращение летальности - в четыре раза (с 23,6 до 6,25%), сокращение среднего времени до наступления улучшения - с девяти до пяти дней, сокращение времени госпитализации в условиях стационара - на три-пять дней.

Читайте такжеВ ООН высчитали, сколько украинцев обнищают из-за пандемии Covid-19Как подчеркнул Ефименко, сейчас в мире продолжаются 18 клинических исследований иммуноглобулина. Все они начаты глобальными международными компаниями, преимущественно в США и Западной Европе.

Глава компании констатировал, что 13 ноября в Украине Биовен был включен в протокол лечения Covid-19.

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