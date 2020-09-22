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В Украине начнут работать над вакциной от Covid-19: в НАН озвучили сроки и проблемы

22 сентября 2020, 12:32

Финансирование институты до сих пор не получили.

коронавирус, вакцина
Для создания прототипа вакцины нужно два-четыре месяца / Фото pixabay.com

В Украине начнут создавать собственную вакцину против Covid-19. Первые прототипы могут появиться через два-четыре месяца.

Государственные гранты на разработку вакцины против коронавируса выиграли сразу два отечественных института, пишут Вести.

Львовский институт биологии клетки получил от Национального фонда исследований большой грант — около 10 млн грн, а Институт биохимии получил меньший грант — 3 млн грн. Об этом рассказал академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко.

Реального финансирования институты пока не получили.

"На сегодняшний день мы не получили ни копейки. Но очень надеемся, что нам все-таки заплатят, потому что делать такую работу без денег невозможно", — отметил Комиссаренко.

По его словам, в Украине одновременно планируют начать работу сразу над несколькими типами прототипов вакцин. В частности, Институт биологии клетки будет делать только один тип вакцины. Институт биохимии займется двумя или тремя типами препаратов, основанных на разных принципах.

"Один прототип мы хотим сделать по принципу того, который был создан в Великобритании в Оксфорде совместно с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Они используют аденовирус шимпанзе и вводят в него матричную РНК, которая несет информацию о структуре протеина вируса, против которого должны вырабатываться антитела, блокирующие развитие вирусного процесса. То есть мы хотим создать два или три прототипа и посмотреть, какой из них будет наиболее эффективным", — рассказал Комиссаренко.

Даже если все пойдет хорошо и исследователи получат эффективные прототипы вакцины, чтобы понять, действительно ли она работает, ее нужно будет испытать и масштабировать.

"Для создания прототипа вакцины нужно два-четыре месяца. А затем предстоит долгий путь испытаний. Сначала доклинические исследования, затем клинические. В нашей стране проводить клинические исследования крайне трудно", - отметил он.

Провести испытания можно и за границей, но стоит это очень дорого. Сотрудник НАН добавил, что даже, если в Украине и создадут вакцину – это будет лишь прототип.

"Если мы хотим, чтобы она внедрялась в Украине, нам нужно будет создать десятки миллионов доз. Кто нам их сделает? Кто правильно внедрит эту технологию? И кто профинансирует? Например, Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины создал очень хорошую диагностику. Я имею в виду тесты ПЦР на выявление РНК-вирусов. И что? Президент издал указ 13 марта о том, что эта диагностика должна быть внедрена и профинансирована правительством. Но ничего подобного... Ни одной копейки не было выделено. А Украина тем временем покупает ПЦР-тесты у неизвестных фирм, а не у государственного учреждения НАН, где работают лучшие специалисты", - резюмировал Комиссаренко.

Вакцина от коронавируса - что было ранее:

  • 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса Covid-19 появится в Штатах через три или через четыре недели.
  • Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявлял, что американская вакцина от коронавируса появится к концу года.
  • Китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. При этом в стране уже разрешили делать прививки людям из зоны риска за месяц до официального завершения клинических исследований. Эксперты, в свою очередь, бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.
  • 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
  • Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, приостановила клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.

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