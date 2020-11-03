В Украине намерены радикально ужесточить карантин – СМИ

Украинцев могут ожидать штрафы за нарушение карантина / УНИАН

Со следующей недели карантин в Украине могут усилить. Не исключено, что будет введен комендантский час и штрафные санкции за нарушение режима.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на своих собеседников в Офисе президента и правительстве, рассматриваются сценарии ввода комендантского часа и возможных штрафов за его нарушение.

Источники издания подчеркивают, что карантин с высокой долей вероятности будет ужесточен.Читайте такжеВ Украине обновили зоны карантина - полный список городов

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