В Украине намерены радикально ужесточить карантин – СМИ

По причине эпидемии COVID-19 в Украине могут ввести комендантский час.
Со следующей недели карантин в Украине могут усилить. Не исключено, что будет введен комендантский час и штрафные санкции за нарушение режима.
Как сообщает Украинская правда со ссылкой на своих собеседников в Офисе президента и правительстве, рассматриваются сценарии ввода комендантского часа и возможных штрафов за его нарушение.
Источники издания подчеркивают, что карантин с высокой долей вероятности будет ужесточен.Читайте такжеВ Украине обновили зоны карантина - полный список городов
Коронавирус и карантин в Украине
- По состоянию на вторник, 3 ноября, в Украине установлено 411 093 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа вирус выявили еще у 8 889 украинцев, что стало новым антирекордом за время эпидемии COVID-19 в стране.
- Правительство 13 октября приняло решение о продлении карантина до 31 декабря. Пролонгация противоэпидемиологических мероприятий связана с ростом заболеваемости коронавирусом на территории страны.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее заявлял, что карантинные меры могут усилить в том случае, если в стране будет фиксироваться 15 тысяч ежедневных прецедентов заражения коронавирусной инфекцией.
- По словам врача-иммунолога Аллы Волохи, 15 тысяч случаев заражения COVID-19 может фиксироваться в Украине уже в декабре. В таком случае, полагает доктор, власти нужно будет задуматься об усилении карантинных мер.
Автор: Андрей Ганжа