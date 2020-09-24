В Украине обновили список зон карантина: какие города ждут жесткие ограничения

Решение властей вступит в силу 28 сентября.
В Украине обновили список зон карантина, согласно которому Киев оказался в желтой зоне, а в красной теперь лишь два города – Тернополь и Бережаны Тернопольской области.
Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
Какие города и районы покинули красную зону
- Чоп Закарпатской области
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- Канев Черкасской области;
- Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- Нежин и Носовский район Черниговской области
Какие города в красной зоне
- Тернополь
- Бережаны Тернопольской области
Столица Украины – Киев, согласно новому разделению, оказалась в желтой зоне.Читайте такжеВ Украине все школы и детсады закроют на карантин: эксперт назвал причину
Решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС вступает в силу с понедельника, 28 сентября.
- Напомним, на территории Украины был продлен режим адаптивного карантина до 1 ноября. Пролонгация противоэпидемиологических мер связана ростом числа заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
- С 22 сентября также изменились карантинные правила в регионах, городах и районах красной зоны. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла во внимание рекомендации своих региональных коллег и обновила список запретов.
- По данным на 24 сентября, в Украине установлено 188 106 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа Covid-19 заразились 3 372 человека.
Автор: Андрей Ганжа