В Украине обновили список зон карантина: какие города ждут жесткие ограничения

Тернополь снова оказался в красной зоне/ УНИАН

В Украине обновили список зон карантина, согласно которому Киев оказался в желтой зоне, а в красной теперь лишь два города – Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Какие города и районы покинули красную зону

Чоп Закарпатской области

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

Канев Черкасской области;

Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

Нежин и Носовский район Черниговской области

Какие города в красной зоне

Тернополь

Бережаны Тернопольской области

Столица Украины – Киев, согласно новому разделению, оказалась в желтой зоне.Читайте такжеВ Украине все школы и детсады закроют на карантин: эксперт назвал причину

Решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС вступает в силу с понедельника, 28 сентября.