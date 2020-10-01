В Украине обновили зоны карантина: где Киев и какие города в красной зоне

В Украине продолжается адаптивный карантин / УНИАН

Согласно обновленному разделению Украины на эпидемиологические зоны, жесткий карантин ожидает города Тернополь и Канев. Киев оказался в желтой карантинной зоне.

Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Красная зона

Тернополь

Канев

Что запрещено в красной зоне

Работа городского транспорта

Работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров

Оранжевая зона

Винница

Луцк

Днепр

Ужгород

Ивано-Франковск

Львов

Николаев

Полтава

Сумы

Харьков

Хмельницкий

Черновцы

Что запрещено в оранжевой зоне

Работа хостелов и туристических баз

Работа ресторанов и ночных клубов

Запрещена работа спортивных залов и фитнес-центров

Учреждения культуры могут работать только при условии соблюдения социальной дистанции – не более 1 человека на 10 квадратных метров

Запрещена работа детских лагерей

Публичные собрания разрешены при условии социальной дистанции – 1 человек на 20 квадратных метров

Желтая зона

Киев

Кривой Рог

Житомир

Запорожье

Одесса

Херсон

Черкассы

Чернигов

Что запрещено

Посещение учреждений социальной защиты, где находятся пожилые люди. Исключение – лица, оказывающие соответствующие услуги.

Остальные районы, города и области вошли в зеленую карантинную зону.Читайте такжеВ Украине обновили список зон карантина: какие города ждут жесткие ограничения

Карантин в Украине