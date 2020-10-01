В Украине обновили зоны карантина: где Киев и какие города в красной зоне

Решение вступит в силу со следующего понедельника, 5 октября.
Согласно обновленному разделению Украины на эпидемиологические зоны, жесткий карантин ожидает города Тернополь и Канев. Киев оказался в желтой карантинной зоне.
Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Красная зона
- Тернополь
- Канев
Что запрещено в красной зоне
- Работа городского транспорта
- Работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров
Оранжевая зона
- Винница
- Луцк
- Днепр
- Ужгород
- Ивано-Франковск
- Львов
- Николаев
- Полтава
- Сумы
- Харьков
- Хмельницкий
- Черновцы
Что запрещено в оранжевой зоне
- Работа хостелов и туристических баз
- Работа ресторанов и ночных клубов
- Запрещена работа спортивных залов и фитнес-центров
- Учреждения культуры могут работать только при условии соблюдения социальной дистанции – не более 1 человека на 10 квадратных метров
- Запрещена работа детских лагерей
- Публичные собрания разрешены при условии социальной дистанции – 1 человек на 20 квадратных метров
Желтая зона
- Киев
- Кривой Рог
- Житомир
- Запорожье
- Одесса
- Херсон
- Черкассы
- Чернигов
Что запрещено
Посещение учреждений социальной защиты, где находятся пожилые люди. Исключение – лица, оказывающие соответствующие услуги.
Остальные районы, города и области вошли в зеленую карантинную зону.Читайте такжеВ Украине обновили список зон карантина: какие города ждут жесткие ограничения
Карантин в Украине
- В Украине 26 августа были продлены противоэпидемиологические меры до 1 ноября. Решение правительства связано с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции в стране.
- По данным на четверг, 1 октября, в Украине зафиксировано 213 028 прецедентов заражения Covid-19. За последние 24 часа коронавирусом заразились еще 4069 украинцев, что стало новым антирекордным показателем в стране.
- В ВОЗ утверждают, что по причине нежелания украинцев идти на ограничение социальных контактов, в стране в ближайшие месяцы будут фиксировать по 7-9 тысяч заражений в день.
- Эпидемиолог Екатерина Сояк полагает, что такой прогноз вполне реален –один заболевший человек может заражать еще 3-4 здоровых.
Автор: Андрей Ганжа