В Украине обновили зоны карантина: какие города попали под самые строгие ограничения

В "красной зоне" уже нет ни одного областного центра.
В понедельник, 21 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Карантин в Украине - красная зона
- город Чоп Закарпатской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области;
- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы;
- город Канев Черкасской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области.
В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз
Зоны карантина в Украине 2020 - оранжевая зона
- Киев;
- Винница;
- Харьков;
- Хмельницкий;
- Черновцы;
- Ужгород;
- Ивано-Франковск;
- Сумы;
- Тернополь.
В оранжевой зоне запрещается работа хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; фитнес-центров и спортзалов, части учреждений культуры; детских лагерей. Также запрещены массовые сборы на более чем 100 человек.
В Минздраве исключили норму о запрете перевозки в общественном транспорте в "оранжевой зоне" при заполненности 50% сидячих мест.
Зоны карантина в Украине по цветам - желтая зона
- Луцк;
- Житомир;
- Ровно;
- Черкассы;
- Чернигов;
- Запорожье;
- Львов;
- Николаев.
В желтой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).
Карантин в Украине - зеленая зона
В этой зоне ношение масок в общественных зданиях и транспорте остается обязательным. Во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м. Кинотеатры могут быть наполнены только на 50%. Перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.
Коронавирус в Украине – что было ранее:
- По состоянию на утро воскресенья, 20 сентября, коронавирус в Украине официально обнаружили у 175 678 человек.
- 19 сентября глава МОЗ Максим Степанов рассказал об изменениях в правилах установления ограничений в регионах, которые находятся в "красной" зоне эпидемической опасности.
- 17 сентября министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условия, при которых школы и детсады будут закрывать на карантин.
- 7 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине растет количество госпитализированных из-за заражения коронавирусом. В связи с этим он считает, что надо подготовить дополнительные койки для больных.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.