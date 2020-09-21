В Украине обновили зоны карантина: какие города попали под самые строгие ограничения

Зонирование начало действовать с 21 сентября / УНИАН

В понедельник, 21 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Карантин в Украине - красная зона

город Чоп Закарпатской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области;

город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы;

город Канев Черкасской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области.

В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз

Зоны карантина в Украине 2020 - оранжевая зона

Киев;

Винница;

Харьков;

Хмельницкий;

Черновцы;

Ужгород;

Ивано-Франковск;

Сумы;

Тернополь.

В оранжевой зоне запрещается работа хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; фитнес-центров и спортзалов, части учреждений культуры; детских лагерей. Также запрещены массовые сборы на более чем 100 человек.

В Минздраве исключили норму о запрете перевозки в общественном транспорте в "оранжевой зоне" при заполненности 50% сидячих мест.

Зоны карантина в Украине по цветам - желтая зона

Луцк;

Житомир;

Ровно;

Черкассы;

Чернигов;

Запорожье;

Львов;

Николаев.

В желтой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).

Карантин в Украине - зеленая зона

В этой зоне ношение масок в общественных зданиях и транспорте остается обязательным. Во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м. Кинотеатры могут быть наполнены только на 50%. Перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

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