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В Украине обновили зоны карантина: полный список городов и новых правил

19 октября 2020, 08:09

В "красной" зоне оказались девять областных центров. Киева среди них нет.

Украина, карантин
Столица Украины осталась в "оранжевой зоне" / УНИАН

С понедельника, 19 октября, в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Красная зона" карантина

  • Сумы;
  • Ивано-Франковск;
  • Лисичанск;
  • Полтава;
  • Тернополь;
  • Харьков;
  • Хмельницкий;
  • Черновцы;
  • Чернигов.

В "красной зоне" разрешено продолжить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов (кроме Донецкой области).

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа школ, колледжей, ВУЗов. Однако, решение о каникулах принимает местная власть.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.

В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

В Донецкой области разрешено посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельства.

"Оранжевая зона" карантина

  • Винница;
  • Луцк;
  • Днепр;
  • Ужгород;
  • Киев;
  • Львов;
  • Одесса;
  • Ровно;
  • Херсон;
  • Черкассы.

В этой зоне запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря.

Также, по обновленному протоколу, запрещаются массовые мероприятия при участии более 20 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.

"Желтая зона" карантина

  • Запорожье;
  • Калуш;
  • Бровары.

Запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги.

Недавно ввели новое ограничение: запрет проведения массовых мероприятий при участии более 30 человек, работу заведений питания с 22:00 до 7:00.

"Зеленая зона" карантина

Все остальные регионы входят в "зеленую зону". Обязательным остается:

  • наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении;
  • соблюдение дистанции во время перевозки людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест.

Эти ограничения действуют и в других зонах.

Кроме этого, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).

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