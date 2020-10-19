В Украине обновили зоны карантина: полный список городов и новых правил

В "красной" зоне оказались девять областных центров. Киева среди них нет.
С понедельника, 19 октября, в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Красная зона" карантина
- Сумы;
- Ивано-Франковск;
- Лисичанск;
- Полтава;
- Тернополь;
- Харьков;
- Хмельницкий;
- Черновцы;
- Чернигов.
В "красной зоне" разрешено продолжить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов (кроме Донецкой области).
В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа школ, колледжей, ВУЗов. Однако, решение о каникулах принимает местная власть.
В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.
В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.
В Донецкой области разрешено посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельства.
"Оранжевая зона" карантина
- Винница;
- Луцк;
- Днепр;
- Ужгород;
- Киев;
- Львов;
- Одесса;
- Ровно;
- Херсон;
- Черкассы.
В этой зоне запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря.
Также, по обновленному протоколу, запрещаются массовые мероприятия при участии более 20 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.
"Желтая зона" карантина
- Запорожье;
- Калуш;
- Бровары.
Запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги.
Недавно ввели новое ограничение: запрет проведения массовых мероприятий при участии более 30 человек, работу заведений питания с 22:00 до 7:00.
"Зеленая зона" карантина
Все остальные регионы входят в "зеленую зону". Обязательным остается:
- наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении;
- соблюдение дистанции во время перевозки людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест.
Эти ограничения действуют и в других зонах.
Кроме этого, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).
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- По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, коронавирус в Украине официально заразил 298 872 человека.
- По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в стране заняты 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным Covid-19. Самая плохая ситуация с заполненностью коек больными наблюдается в Луганской и Донецкой областях.
- Смертность от коронавируса в Украине является одной из самых низких в мире, она составляет около 2%. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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