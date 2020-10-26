В Украине обновили зоны карантина: полный список городов

Столица Украины пока что осталась в "оранжевой зоне" / УНИАН

С понедельника, 26 октября, в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее решение было принято на заседании 23 октября.

"Красная" зона карантина

Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцовский район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Перечинский район Закарпатской области;

город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковський, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

Сокальский район Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

города Ривне, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области;

Сумы и Лебедин, Сумский район Сумской области;

города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чортков, Борщевский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смелянский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин Черниговской области.

Что запрещено в "красной зоне":

Запрещена работа общественного транспорта, учреждений образования, ТРЦ, кафе и ресторанов.

"Оранжевая" зона карантина

города Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Ильинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;

города Луцк и Ковель, Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский Камень-Каширский, Ковельский, Локанчинський, Луцкий, Любешивский, Любомльский, Маневичский, Ратновский, Рожищенский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Магдалиновский, Межевской Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Томаковский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;

города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецьк, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушський, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;

города Житомир, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Малинский, Народичский, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Пулинський, Радомышльский, Романовский, Ружинский и Хорошевского района Житомирской области;

города Ужгород, Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршанский, Межгорский, Мукачевский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

города Запорожье, Бердянск, Энергодар, Мелитополь и Токмак, Бердянский, Більмацький, Васильевский, Великобелозерский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Каменско-Днепровский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Розовский, Токмакский, Черниговский и Акимовский районы Запорожской области;

город Калуш, Галицкий и Косовский районы Ивано-Франковской области;

города Белая Церковь, Березань, Ирпень, Переяслав (Переяслав-Хмельницкий) и Фастов, Бородянский, Васильковский, Киево-Святошинский, Мироновский, Переяслав-Хмельницкий, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Золочевском, Каменка-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;

города Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинський, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Доманевский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевская, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снигиревский районы Николаевской области;

города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск и Южное, Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захарівський, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Ренийский, Раздельнянский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;

города Гадяч, Горишные Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканьский, Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чернухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Млиновский, Острожский, Радивиловский, Ровенский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

города Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Бурынский, Великописаревский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, Путивльский, Роменский, Середино-Будский, Тростянецкий, Шосткинский и Ямпольский районы Сумской области;

Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Збаражский, Зборовский, Кременецкий, Лановецкий, Теребовлянский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

город Херсон, Высокопольский и Нововоронцовский районы Херсонской области;

город Староконстантинов, Белогорский, Виньковецкий, Изяславский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

города Черкассы, Ватутино и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лысянский, Маньковский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;

Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

города Новгород-Северский и Прилуки, Бахмачский, Бобровицкий, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Новгород-Северский, Носовский, Прилуцкий, Репкинский, Семеновский, Сновский, Сосницкий, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;

город Киев.

Что запрещено в "оранжевой" зоне

работа хостелов и турбаз;

ресторанов, ночных клубов ночью;

спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения);

детских лагерей;

массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).

"Желтая" зона карантина

города Болехов, Бурштын, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Городенковский, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Бровары и Буча, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Броварской, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Полесский, Рокитнянский, Сквирский, и Таращанский Тетиевский районы Киевской области;

города Кропивницкий и Александрия, Добровеличковский, Долинский, Компанеевский, Кропивницкий, Новоархангельский, Новоукраинский, Александрийский и Светловодский районы Кропивницької области;

города Голая Пристань и Новая Каховка, Бериславский, Белозерский, Великолепетихский, Великоалександровский, Верхнерогачицкий, Каланчакский, Нижнесерогозский, Новотроицкий, Олешковская и Чаплинский районы Херсонской области.

Что запрещено в "желтой" зоне

Запрещено посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди (кроме лиц, предоставляющих услуги).

Карантинные зоны в Украине / Фото Коронавирус инфо

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