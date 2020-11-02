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В Украине обновили зоны карантина - полный список городов

2 ноября 2020, 07:28

Новое зонирование будет действовать в течение 14 дней.

Киев,карантин
Киев остается в оранжевой зоне карантина / УНИАН

С понедельника, 2 ноября, в Украине начинает действовать новое эпидемическое зонирование. В регионах, которые попали в красную зону, введут ряд ограничений.

Как разделены зоны карантина в Украине по областям, сообщил в Telegram-канале министр Кабините министров Олег Немчинов. Новое зонирование будет действовать в течение 14 дней.

Красная зона карантина

  • города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский и Терейский районы Волынской области;
  • Славянский район Донецкой области;
  • города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Пологовский район Запорожской области;
  • город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
  • города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;
  • Марковский и Троицкий районы Луганской области;
  • Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
  • город Николаев;
  • города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • город Полтава;
  • города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Острожский районы Ровенской области;
  • города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
  • города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
  • город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка. Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;
  • города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застнивский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
  • город Чернигов и Варвинский район Черниговской области.

Что запрещено в красной зоне

  • запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;
  • запрет на посещение учебных заведений соискателями образования;
  • запрет на прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
  • запрет на прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • запрет на прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения.

Оранжевая зона карантина - список городов

  • Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Иллинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;
  • город Луцк, Владимир-Волынский, Гороховский, Камень-Каширский, Ковальский, Гороховский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский, Старовыжевский и Шацкий районы Волынской области;
  • города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Новомосковский, Межевской, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Солонянский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;
  • города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;
  • Барановский, Брусиловский, Коростенский, Малинский, Новоград-Волынский, Олевский, Пулинского, Радомышльский, Ружинский и Хорошевский районы Житомирской области;
  • города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Виноградовский, Воловецкий, Иршанский, Межгорский, Мукачевский, Раховский, Свалявский, Тячевский и Хустский районы Закарпатской области;
  • города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Бердянский, Бильмацький, Васильевский, Великобелозерский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Каменско-Днепровский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Ореховский, Приазовский, Приморский, Розовский, Токмакский, Черниговский и Якимський районы Запорожской области;
  • города Болехов, Бурштын, Калуш, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Белая Церковь, Березань, Бровары, Буча, Ирпень, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Переяслав -Хмельницкий, Полесский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищанский, Таращанский, Тутаевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Кропивницкий, Знаменка, Александрия и Светловодск, Благовещенский, Бобринецкий, Ольшанский, Гайворонский, Голованевский, Кировоградский, Долинский, Знаменский, Компанеевский, Кропивницкий, Кировоградский, Новгородковский, Новоархангельский, Новомиргородский, Новоукраинский, Александровский, Александрийский, Онуфриевский, Петровский, Светловодский и Устиновский районы Кировоградской области;
  • города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;
  • городах Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский , Сколевский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;
  • города Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Вознесенский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снигиревский районы Николаевской области ;
  • города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск и Южный, Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Измаильский, Килийский, Кодымский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Ренийский, Раздельнянский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;
  • города Гадяч, Верхние Плавные, Кременчуг, Лубны и Миргород, г, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский , Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;
  • города Дубно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Ровенский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • города Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Великописаревский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, Путивльский, Роменский, Середина-Будский, Тростянецкий, Шосткинский и Ямпольский районы Сумской области ;
  • город Тернополь, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Збаражский, Зборовский, Кременецкий, Лановецкий, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • города Изюм, Купянск, Лозовая, Люботин, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский " Славянский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
  • город Херсон, Белозерский, Великоолександрийський, Высокопольский, Нижнесерогозский, Нововоронцовский районы Херсонской области;
  • город Староконстантинов, Деражнянский, Изяславский, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Полонский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;
  • города Черкассы и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Смоленской, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области;
  • Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
  • города Нежин, Новгород-Северский и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Борзнянский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупской, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Новгород-Северский, Носовский, Прилуцкий, Репкинский, Семеновский, Сновский, Сосницкий, Сребнинский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;
  • город Киев.

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Желтая зона карантина

  • города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка, Бериславский, Великолепетихский, Верхнерогачицкий, Генический, Голопристанский, Ивановский, Каланчацкий, Каховский, Новотроицкий, Олешковский и Чаплинский районы Херсонской области.
Зоны карантина со 2 ноября
Зоны карантина со 2 ноября / t.me/nemchinovoleh
t.me/nemchinovoleh

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Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, в стране официально зарегистрировали 395 440 случаев заражения коронавирусом. За сутки в Украине официально зарегистрировали +7959 новых случаев COVID-19.
  • Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Министерство здравоохранения и правительство рассматривают возможность поменять светофорный принцип карантинного зонирования на новый.
  • В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 тысяч человек. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.
  • Со 2 ноября Укрзализныця прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций, расположенных в красной зоне карантина.

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