В Украине официально продлили карантин и срок ЧС: документ

ЧС и карантин в Украине продлили - документ и последние новости / УНИАН

На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил решение о продлении ограничительных мер до 31 декабря 2020. Напомним, о самом решении сообщалось еще две недели назад, 13 октября.

Документ о продлении карантина выложил у себя в Телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Основанием для продления карантинных мер стало резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине.

Также Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине – тоже до 31 декабря 2020 года.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", – отмечается в соответствующем документе.

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