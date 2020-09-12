В Украине возросло число областей, которым не светит ослабление карантина

В Украине стало больше областей, в которых нельзя ослаблять карантин / УНИАН

В Украине по состоянию на субботу, 12 сентября, возросло количество регионов, которые не готовы к ослаблению карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса Covid-19.

Ослабление ограничительных мер не светит 18 областям и Киеву, свидетельствуют данные Минздрава.

По сравнению с прошедшими сутками список регионов-аутсайдеров пополнила Запорожская область.

В областях, которые не готовы к ослаблению карантина, высокий уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения.

Где карантин в Украине нельзя ослаблять:

Киев;

Киевская область;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.