В Украине возросло число областей, которым не светит ослабление карантина

Карантин в Украине нельзя ослаблять в 18 регионах.
В Украине по состоянию на субботу, 12 сентября, возросло количество регионов, которые не готовы к ослаблению карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса Covid-19.
Ослабление ограничительных мер не светит 18 областям и Киеву, свидетельствуют данные Минздрава.
По сравнению с прошедшими сутками список регионов-аутсайдеров пополнила Запорожская область.
В областях, которые не готовы к ослаблению карантина, высокий уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения.
Где карантин в Украине нельзя ослаблять:
- Киев;
- Киевская область;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Автор: Екатерина Присяжнюк