В Украине появится штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским

Зеленский возглавит штаб по борьбе с коронавирусом / president.gov.ua

Коронавирус в Украине выявили у более 300 тысяч человек по состоянию на 19 октября. В последнее время ежедневно фиксируют от 5 до 6 тысяч случаев заражения. Из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране решили создать штаб по борьбе с Covid-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления №4228 уже внесли в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В ходе согласительного совета в понедельник, 19 октября, народные депутаты договорились рассмотреть документ во вторник.

Документ предусматривает:

создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;

массовое тестирование на коронавирус;

увеличение мощностей лабораторий;

перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса.

Кроме того, в Украине планируют ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для украинцев, имеющих симптомы коронавируса и уже болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Также документом предлагается создать по региональному распределению необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.

Отметим, за последние сутки в Украине выявили еще +4 766 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на понедельник, 19 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 303 638 человек.

Жертвами коронавируса стали 5 673 жителя Украины (+66 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 126 489 пациентов (+1 112 за сутки).

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