В Украине появится штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским

В Украине хотят ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для граждан, имеющих симптомы коронавируса.
Коронавирус в Украине выявили у более 300 тысяч человек по состоянию на 19 октября. В последнее время ежедневно фиксируют от 5 до 6 тысяч случаев заражения. Из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране решили создать штаб по борьбе с Covid-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления №4228 уже внесли в Верховную Раду.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
В ходе согласительного совета в понедельник, 19 октября, народные депутаты договорились рассмотреть документ во вторник.
Документ предусматривает:
- создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;
- массовое тестирование на коронавирус;
- увеличение мощностей лабораторий;
- перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса.
Кроме того, в Украине планируют ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для украинцев, имеющих симптомы коронавируса и уже болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.
Также документом предлагается создать по региональному распределению необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.
Отметим, за последние сутки в Украине выявили еще +4 766 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на понедельник, 19 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 303 638 человек.
Жертвами коронавируса стали 5 673 жителя Украины (+66 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 126 489 пациентов (+1 112 за сутки).
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 17 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.
- 16 октября главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав заказал специальные ПЦР-тесты, которые кроме коронавируса могут сразу обнаружить еще несколько болезней.
- 14 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. В то же время он подчеркнул, что после появления вакцины от коронавируса в Украине она будет стоить около 40 долларов за дозу.