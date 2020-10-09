В Украине предложили ввести "карантин выходного дня"

Михаил Радуцкий озвучил предложение по карантину в Украине / Фото: Facebook/Михаил Радуцкий

Всемирная организация здравоохранения изменила критерии введения карантина и карантинного зонирования. В связи с этим Украина тоже должна изменить постановление Кабмина № 641 от 22 июля об установлении карантина в стране.

Об этом заявил нардеп от Слуги народа, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий во время ток-шоу Право на владу 8 октября.

По его словам, совещание на эту тему состоится у президента в субботу, 10 октября.

"Мы должны переходить на уже современные карантинные зонирования. Второе, мое предложение поддерживает СНБО, надеюсь, что поддержит президент, это нужно сегодня. То, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку ", — отметил Радуцкий.

Нардеп считает, что школы и университеты, высшие учебные заведения, учебные заведения нужно отправлять сейчас на дистанционное управление.

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит — ни на концерты, ни в рестораны, ни еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка ", — подчеркнул Радуцкий.

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