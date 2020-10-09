УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Украине предложили ввести "карантин выходного дня"

9 октября 2020, 07:59

Украина должна переходить на современное карантинное зонирование, считает Радуцкий.

Радуцкий
Михаил Радуцкий озвучил предложение по карантину в Украине / Фото: Facebook/Михаил Радуцкий

Всемирная организация здравоохранения изменила критерии введения карантина и карантинного зонирования. В связи с этим Украина тоже должна изменить постановление Кабмина № 641 от 22 июля об установлении карантина в стране.

Об этом заявил нардеп от Слуги народа, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий во время ток-шоу Право на владу 8 октября.

По его словам, совещание на эту тему состоится у президента в субботу, 10 октября.

"Мы должны переходить на уже современные карантинные зонирования. Второе, мое предложение поддерживает СНБО, надеюсь, что поддержит президент, это нужно сегодня. То, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку ", — отметил Радуцкий.

Нардеп считает, что школы и университеты, высшие учебные заведения, учебные заведения нужно отправлять сейчас на дистанционное управление.

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит — ни на концерты, ни в рестораны, ни еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка ", — подчеркнул Радуцкий.

Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки. По состоянию на 8 октября общее число больных Covid-19 в Украине - 244 734 человека. За последние 24 часа добавились +5 397 новых больных.
  • Коронавирус в Киеве 8 октября подобрался к суточному антирекорду – болезнь диагностировали еще у +422 человек. Общее количество заболевших в столице – 25 896 человек.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что в ноябре в Украине будет заболеваемость Covid-19 не менее 10-12 тысяч ежедневно.
  • 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут усилить уже через две недели.
коронавирус новости Украины Михаил Радуцкий коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус новости карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине предложили ввести "карантин выходного дня"». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:15
Появится ли в Украине военная база Великобритании
08:06
Врачи указали на продукты, вызывающие воспаление: топ-6 Видео
07:59
В Украине предложили ввести "карантин выходного дня" Видео
07:29
ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд заражений Covid-19 в мире Видео
07:16
Как понять, насколько вы здоровы: названы 8 способов Видео
07:01
Президент Кыргызстана заявил о готовности уйти в отставку и назвал условие Видео
06:55
Как британская военная база поможет Украине отвадить от себя Россию мнение
06:33
Когда скрутит сосуды: магнитная буря на этой неделе потреплет нервы Видео
06:01
Астролог назвал отпетого эгоиста среди знаков Зодиака Видео
05:27
Экс-депутат Госдумы оценил шансы новой русско-турецкой войны Видео
04:54
Ученые назвали главный признак мужчины, склонного к изменам
04:11
"Футбол теряет эрекцию": Ирина Морозюк похвасталась своими "мячиками"
03:42
Ученый объяснил, почему взбесился Covid-19 в Украине и мире Видео
03:06
В Харькове неизвестный на авто размазал по асфальту пенсионерку - фото 18+
02:30
Гороскоп для всех на 10 октября: встреча со спутником жизни и "проблемная" зависть Видео
01:35
"К черту стеснение!": Полина Фаворская без белья засветила грудь
00:55
Как после химиотерапии: врачи дали советы переболевшим коронавирусом
00:19
День риэлтора – поздравления в прозе, стихах и картинках на любой вкус
08 октября, четверг
23:59
Германия Навальным будет шантажировать РФ по Северному потоку-2 - Пономарев
23:42
Боксер Беринчик техническим нокаутом защитил титул WBO Видео
23:24
Помощник Зеленского тайно встречался с Ахметовым - СМИ Видео
22:59
Новый антирекорд: коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки Видео
22:56
Евродепутат объяснила причину обращения к Арахамии по безвизу Видео
22:32
Отравление Навального: кто рискует попасть под санкции ЕС
22:24
Звезду реалити избили и вываляли в грязи из-за его девушки
22:09
В полиции озвучили подробности смерти трех молодых военных под Житомиром Видео
22:08
Выяснилось, во сколько обходится лечение одного пациента с Covid-19
21:40
У Трампа озвучили новую дату дебатов с Байденом
21:24
Оргазм: названы причины его отсутствия у женщин Видео
21:08
В Южной Корее не могут потушить 33-этажный дом Фото Видео
21:07
Жесткая вода: как уберечь волосы Видео
21:05
Ляшко анонсировал ужесточение карантина в Украине: названы четкие сроки Видео
21:04
Не так, как в Европе: иммунолог ошарашил сроками первой волны коронавируса Видео
20:52
Как распознать изменника: сексологи указали на необычную физиологическую особенность
20:46
Гороскоп для всех на 9 октября: "царь горы" и двойные неприятности Видео
20:44
Верхушку Нафтогаза обвинили в госизмене: что известно Видео
20:40
На территорию Украины из России перекинулся мощный пожар Видео
20:27
Украинцев ожидает рост цен на хлеб
20:12
Коронавирус в Украине вынудил Минздрав пойти на беспрецедентные меры Видео
19:58
В МИД экстренно обратились к украинцам из-за событий в Кыргызстане Видео
19:52
Как в Испании и Италии: глава МОЗ обеспокоен вспышкой Covid-19 Видео
19:29
"Это смешно": Трамп отказался от очередных дебатов с Байденом
19:09
Добкин призвал Лукашенко "дальше давить" протестующих беларусов
18:57
Не койко-места: в Минздраве назвали новый приоритет в борьбе с коронавирусом
18:44
Телеведущая едва сбежала из наркопритона и от продажных копов
18:27
Киберпанк 2077 – стало известно, когда покажут новый геймплей
18:25
Украина покинула ряды мировых лидеров по торговле оружием
18:05
Как отличить коронавирус от гриппа - конкретные советы от доктора из США
17:49
Российский оппозиционер сказал, грозит ли Беларуси свой Донбасс Видео
17:44
Украина может оказаться буферной зоной между РФ и НАТО - эксперт
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять