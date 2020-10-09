В Украине предложили ввести "карантин выходного дня"

Украина должна переходить на современное карантинное зонирование, считает Радуцкий.
Всемирная организация здравоохранения изменила критерии введения карантина и карантинного зонирования. В связи с этим Украина тоже должна изменить постановление Кабмина № 641 от 22 июля об установлении карантина в стране.
Об этом заявил нардеп от Слуги народа, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий во время ток-шоу Право на владу 8 октября.
По его словам, совещание на эту тему состоится у президента в субботу, 10 октября.
"Мы должны переходить на уже современные карантинные зонирования. Второе, мое предложение поддерживает СНБО, надеюсь, что поддержит президент, это нужно сегодня. То, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку ", — отметил Радуцкий.
Нардеп считает, что школы и университеты, высшие учебные заведения, учебные заведения нужно отправлять сейчас на дистанционное управление.
"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит — ни на концерты, ни в рестораны, ни еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка ", — подчеркнул Радуцкий.
Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки. По состоянию на 8 октября общее число больных Covid-19 в Украине - 244 734 человека. За последние 24 часа добавились +5 397 новых больных.
- Коронавирус в Киеве 8 октября подобрался к суточному антирекорду – болезнь диагностировали еще у +422 человек. Общее количество заболевших в столице – 25 896 человек.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что в ноябре в Украине будет заболеваемость Covid-19 не менее 10-12 тысяч ежедневно.
- 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут усилить уже через две недели.