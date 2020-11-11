В Украине продлят карантин выходного дня до Нового года – СМИ

На данный момент решено, что карантин выходного дня будет действовать до 30 ноября.
Карантин выходного дня в Украине могут продлить до 31 декабря. Сроки ограничений аналогичны адаптивному карантину.
Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на собственные источники в Министерстве здравоохранения Украины.
"Карантин "выходного дня" будет с 00 часов субботы до 00 часов понедельника. Срок, как и весь карантин, пока до 31 декабря", - сказал собеседник издания в Минздраве.
Подчеркивается, что решение уже принято, однако постановлением оно пока не оформлено.
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Автор: Андрей Ганжа