В Украине резко возросло число больных COVID-19, требующих госпитализации

За прошедшую неделю были госпитализированы 10 597 человек против 9 653 человек на позапрошлой неделе.
Коронавирус в Украине постоянно бьёт рекорды по числу новых случаев заражения. Кроме того, растет число людей, которых госпитализировали с COVID-19. За прошедшую неделю госпитализировали 10 597 человек против 9 653 на позапрошлой неделе.
Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга в понедельник, 23 ноября, за неделю в стране зафиксировали ровно 90 тысяч случаев подтвержденного заболевания.
"Это почти на 14 тысяч больше, чем за позапрошлую неделю, когда было 76 221 случай соответственно. Также у нас увеличилось количество людей, которые были госпитализированы. За прошедшую неделю были госпитализированы 10 597 человек против 9 653 человек на позапрошлой неделе", - рассказал министр.
Он констатировал, что в некоторых регионах есть проблемы с заполненностью коек в больницах, поскольку там напряженная ситуация.
Кроме того, согласно данным Минздрава, в Полтавской и Черкасской областях больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. В среднем в стране такие кровати заполнены на 52%.
Так, в Полтавской области больничные койки заняты на 73,6%, в Черкасской области - на 73,2%. В Киеве этот показатель составляет 55,6%. Самая лучшая ситуация в Херсонской (19%), Луганской (23,5%), Тернопольской (40,4%), Житомирской (45,6%) и Сумской (46%) областях.
Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 23 ноября в Украине этот показатель составляет 437,6 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 781,2. В Киеве показатель составляет 516.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Киеве, Харьковской и Черкасской областях недостаточное количество кроватей с кислородом.
- 20 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине. По его словам, локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.