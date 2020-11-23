В Украине резко возросло число больных COVID-19, требующих госпитализации

В Украине возросло число госпитализаций больных COVID-19 / Reuters

Коронавирус в Украине постоянно бьёт рекорды по числу новых случаев заражения. Кроме того, растет число людей, которых госпитализировали с COVID-19. За прошедшую неделю госпитализировали 10 597 человек против 9 653 на позапрошлой неделе.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга в понедельник, 23 ноября, за неделю в стране зафиксировали ровно 90 тысяч случаев подтвержденного заболевания.

"Это почти на 14 тысяч больше, чем за позапрошлую неделю, когда было 76 221 случай соответственно. Также у нас увеличилось количество людей, которые были госпитализированы. За прошедшую неделю были госпитализированы 10 597 человек против 9 653 человек на позапрошлой неделе", - рассказал министр.

Он констатировал, что в некоторых регионах есть проблемы с заполненностью коек в больницах, поскольку там напряженная ситуация.

Кроме того, согласно данным Минздрава, в Полтавской и Черкасской областях больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. В среднем в стране такие кровати заполнены на 52%.

Так, в Полтавской области больничные койки заняты на 73,6%, в Черкасской области - на 73,2%. В Киеве этот показатель составляет 55,6%. Самая лучшая ситуация в Херсонской (19%), Луганской (23,5%), Тернопольской (40,4%), Житомирской (45,6%) и Сумской (46%) областях.

Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 23 ноября в Украине этот показатель составляет 437,6 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 781,2. В Киеве показатель составляет 516.

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