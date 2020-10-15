В Украине с 19 октября вводят новое эпидзонирование

Киев остается в оранжевой зоне.
На заседании 15 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учредила в стране новое эпидемическое зонирование.
"С 00 часов 00 минут 19 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - сообщил в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.
В красную зону попадают девять областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.
К оранжевой зоне будет отнесен Киев, а также такие областные города: Винница, Луцк, Днепр, Краматорск, Житомир, Ужгород, Львов, Николаев, Одесса, Ровно, Херсон и Черкассы.
Данные эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Карантин в Украине
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о новых изменениях в правилах установления ограничений в регионах, которые находятся в "красной" зоне эпидемической опасности.
Правительство Украины изменило критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости.