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В Украине с 19 октября вводят новое эпидзонирование

15 октября 2020, 22:16

Киев остается в оранжевой зоне.

карантин, Киев
С 19 октября вводят новое зонирование / УНИАН

На заседании 15 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учредила в стране новое эпидемическое зонирование.

"С 00 часов 00 минут 19 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - сообщил в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В красную зону попадают девять областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

К оранжевой зоне будет отнесен Киев, а также такие областные города: Винница, Луцк, Днепр, Краматорск, Житомир, Ужгород, Львов, Николаев, Одесса, Ровно, Херсон и Черкассы.

Данные эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

/ Фото: Facebook/Олег Немчинов

Карантин в Украине

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