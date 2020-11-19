В Украине сложилась проблема с доставкой вакцины от COVID-19

В Украине пока не знают, как доставить вакцину от COVID-19 / Reuters

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко​ заявил, что Украина разрабатывает три разных стратегии доставки и хранения вакцин против COVID-19, потому что двум потенциальным препаратам необходима температура в -20 и -70 градусов.

"Украина такую вакцину никогда не получала и не транспортировала. В Украине вакцины перевозят при температуре +2...+8 градусов", - сказал Ляшко в прямом эфире политического ток-шоу Право на власть​ на телеканале 1+1.

Ляшко отметил, что вопросом создания подходящих условий занимается группа ведущих медицинских экспертов, которая находится вне Министерства здравоохранения.

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Он добавил, что Украина планирует поставить минимум 15 млн доз вакцины. Однако, ввести ее в страну за раз, правильно хранить и доставлять на места затруднительно.

"Поэтому планируется "вакцинальная сессия", которая будет начинаться от приоритетных групп населения", – сказал Ляшко.

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