В Украине сложилась проблема с доставкой вакцины от COVID-19

В Минздраве признались о проблеме с перевозкой вакцин против коронавируса.
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина разрабатывает три разных стратегии доставки и хранения вакцин против COVID-19, потому что двум потенциальным препаратам необходима температура в -20 и -70 градусов.
"Украина такую вакцину никогда не получала и не транспортировала. В Украине вакцины перевозят при температуре +2...+8 градусов", - сказал Ляшко в прямом эфире политического ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.
Ляшко отметил, что вопросом создания подходящих условий занимается группа ведущих медицинских экспертов, которая находится вне Министерства здравоохранения.
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Он добавил, что Украина планирует поставить минимум 15 млн доз вакцины. Однако, ввести ее в страну за раз, правильно хранить и доставлять на места затруднительно.
"Поэтому планируется "вакцинальная сессия", которая будет начинаться от приоритетных групп населения", – сказал Ляшко.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- США и Германия 9 ноября сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.
- Инфекционист Вадим Аристов заявил, что завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.
- По словам главы МОЗ Максима Степанова, вакцина от коронавируса появится в Украине в конце весны или в начале лета 2021 года.