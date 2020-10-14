УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Украине вступили в силу новые правила карантина: что изменилось

14 октября 2020, 12:29

Карантин в Украине продлили до 31 декабря.

карантин,маска
Карантин продлится до конца 2020 года / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года. С 15 октября школьников рекомендуется отправить на каникулы. Кроме того, внесены изменения в критерии отнесения административных зон в "красную зону" карантина.

Соответствующий документ опубликован на правительственном портале.

Как регионы будут распределяться по зонам карантина

Если в регионе в течение пяти дней подряд занято от 50 до 70% больничных коек или проводится меньше 48 тестов на 100 тыс. населения, то такой регион относят в "оранжевую зону".

Деление на зоны карантина по уровню заболеваемости

  • "желтая" зона - от 40 до 160 случаев (Киев, районы и города до 70 тысяч жителей) и от 40 до 120 случаев (районы и города более 70 тысяч жителей) на 100 тысяч населения;
  • "оранжевая" зона - от 160 до 320 случаев (Киев, районы и города до 70 тысяч жителей) и от 120 до 320 случаев (районы и города более 70 тысяч жителей) на 100 тысяч населения;
  • "красная" зона - более 320 случаев на 100 тыс. населения.

Карантин 2020 - что запрещено

Запрещено проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 50 человек, а также работа кафе и ресторанов с 22:00 до 07:00.

В "желтой зоне" запрещены мероприятия с участием более 30 человек, в "оранжевой" - более 20 человек.

В административных зонах с "зеленым", "желтым" и "оранжевым" уровнями разрешено проведение спортивных мероприятий национальных сборных команд Украины и футбольных клубов без зрителей. При этом международные матчи могут проводиться с болельщиками по отдельному согласованию с Минздравом.

Как будет проходить обучение в школах и ВУЗах

Согласно постановлению, школам рекомендуется установить каникулы с 15 до 30 октября. После этого возможен переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемической ситуации.

ВУЗам и училищам рекомендуется перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 на дистанционную форму обучения с выездом студентов из общежитий.

Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 590 человек. По состоянию на среду, 14 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 276 177 человек.
  • Коронавирус в Киеве установил антирекорд по числу смертей за сутки - 21 человек стал жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 518 киевлян.
  • Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.

Кабмин новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус новости карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине вступили в силу новые правила карантина: что изменилось». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:54
Ушел из жизни выдающийся филолог и защитник украинского языка Александр Пономарив
12:45
Самосожжение в центре Киева: ветеран АТО умер
12:39
Независимость Нагорного Карабаха и миротворцы: Алиев объяснил позицию Баку Видео
12:29
В Украине вступили в силу новые правила карантина: что изменилось Видео
12:15
Россия получила мощный удар от коронавируса: установлен антирекорд Видео
12:07
Можно ли работать на Покрова: что говорят приметы и церковь
11:58
Коронавирус в Киеве установил антирекорд по числу смертей за сутки
11:30
Война в Карабахе: Россия назвала путь решения конфликта и захотела "вмешаться" Видео
11:23
Украинская медицина рухнет в течение месяца мнение
11:01
Астролог раскрыл, кого способны "раздеть" азарт и женщины Видео
10:55
Эпицентр коронавируса: стало известно, где в Украине опаснее всего Видео
10:50
Коронавирус в Украине 14 октября: более пяти тысяч новых больных и больше сотни жертв Видео
10:30
Климатолог предупредила Крым о серьезной проблеме: названы сроки Видео
10:18
Опрос Зеленского похож на аферу мнение
10:00
Холодные ноги – признак болезней: врач сказала, чего опасаться
09:58
Появилось видео, как Трамп умилительно зажигает под Y.M.C.A. Видео
09:47
Какой будет погода в ноябре: синоптик дал детальный прогноз Видео
09:37
День защитника Украины – мужественные открытки и патриотичные поздравления
09:33
Гороскоп на 14 октября для всех: глубокие чувства и продвижение в карьере Видео
09:18
Стало известно, о чем Зеленский говорил на секретной встрече с главой MI-6 Видео
08:39
В чем главная проблема Зеленского мнение
08:29
Стала известна цена на новый iPhone 12 в Украине Видео
08:05
Вопрос исторической памяти между Украиной и Польшей снят полностью - Зеленский Видео
08:03
Как отмечаются Покрова 2020 и что можно делать на Покров Видео
07:41
Членство Украины в ЕС: Зеленский сделал важное заявление Видео
07:40
Оппозиции закрутят гайки: эксперт раскрыл хитрый сценарий Лукашенко Видео
07:15
Экс-Серебро топлес раздвинула ноги в откровенной фотосессии Фото
07:03
Когда закончится война на Донбассе: президент Польши озвучил главное условие Видео
06:54
Почему в украинско-польских отношениях началась оттепель мнение
06:32
Ученые отыскали новый способ ослабить симптомы Covid-19
06:14
Держитесь крепче: невероятным трендом осени стали босоножки с носками
06:01
Зима отменяется, а лето станет длиннее: климатолог шокировала прогнозом Видео
05:27
Астрологи насулили одному знаку Зодиака невероятную удачу Видео
04:58
"Секс": Анфиса Чехова оголила аппетитное тело в развратной фотосессии Фото
04:30
Экс-депутат Госдумы оценил, было ли избрание Зеленского президентом ошибкой
04:22
Дикое и горячее: модная женская одежда, которая нравится мужчинам - фото Фото
04:02
Покрова Пресвятой Богородицы – поздравления и картинки с праздником Видео
03:18
Симптомы коронавируса: как звучит кашель при заражении Covid-19
02:48
"Подернуты страстью зрачки": топ-5 интересных и необычных поз для секса
02:15
Гороскоп на 15 октября для всех: выброс сексуальной энергии и сети шарлатанов Видео
01:34
Крушение режима Лукашенко: эксперт объяснил события в Беларуси Видео
00:55
Эксперт назвал ключевые проблемы реализации опроса Зеленского
13 октября, вторник
23:53
США предложили России сделку по ядерному оружию: у Трампа назвали условие Видео
23:36
Украина в тяжелейшем матче Лиги наций обыграла Испанию Фото Видео
23:31
Комаровский объяснил, почему коронавирусом переболеют не все Видео
23:02
В ЦИК сделали заявление об анонсированном Зеленским опросе на выборах Видео
22:40
"Пациенты в отчаянии": на Николаевщине больницу закрыли из-за "атаки" Covid-19 Видео
22:22
В Минздраве допустили закупку из России вакцины от коронавируса Видео
22:00
Расстрел людей юношей в России: раскрыто темное прошлое стрелка
21:33
Новый удар по Газпрому: СМИ раскрыли планы Европы по отказу от газа из РФ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять