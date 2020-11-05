В Украине введут карантин выходного дня: Степанов раскрыл детали

В ближайшие выходные дополнительные ограничения украинцам не грозят.
В Украине могут ввести так называемый карантин выходного дня. Соответствующую возможность рассматривает Кабинет министров. Однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.
Степанов объяснил, что будет означать карантин выходного дня. По его словам, речь будет идти о более жестких карантинных ограничениях в выходные дни.
"Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Вкупе с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее нужно сдержать", - сказал он.
В частности, на выходные предполагается закрытие развлекательных центров, театров, кинотеатров, фитнес-залов.
При этом окончательного решения относительного введения карантина выходного дня пока что нет. В ближайшие выходные ограничений не будет.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- Коронавирус 2020 ставит новые рекорды в Украине. По состоянию на среду, 4 ноября, заразились еще 9 524 человека - это рекордное число новых диагнозов за сутки. Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 420 617 человек.
- Жертвой коронавируса с начала эпидемии стал 7 731 человек. За сутки умерли еще 199 пациентов. Это еще один рекордный показатель для Украины.
- Выздоровели с начала эпидемии 176 404 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 7 536 украинцев - это рекордное число выздоровевших.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что власти не намерены вводить жесткий карантин в Украине, чтобы не допустить негативного влияния ограничений на экономику страны и жизнь украинцев. Транспорт по всей стране останавливать не планируют, а для запуска комендантского часа нужно принимать отдельные решения.