В Украине введут карантин выходного дня: Степанов раскрыл детали

Главная цель - сдержать распространение СOVID-19^, отметил Степанов / УНИАН

В Украине могут ввести так называемый карантин выходного дня. Соответствующую возможность рассматривает Кабинет министров. Однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

Степанов объяснил, что будет означать карантин выходного дня. По его словам, речь будет идти о более жестких карантинных ограничениях в выходные дни.

"Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Вкупе с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее нужно сдержать", - сказал он.

В частности, на выходные предполагается закрытие развлекательных центров, театров, кинотеатров, фитнес-залов.

При этом окончательного решения относительного введения карантина выходного дня пока что нет. В ближайшие выходные ограничений не будет.

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