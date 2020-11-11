В Украине вводят карантин выходного дня / УНИАН

В среду, 11 ноября, в Украине ввели карантин выходного дня - он начинает действовать с 14 ноября. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проводение культурных мероприятий.

В ходе заседания правительства, которое транслировалось онлайн, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство здравоохранения разработало изменения в постановление №641, которые предусматривают введение в Украине "карантина выходного дня".

Глава Кабмина отметил, что поскольку новые ограничения "неприятны и болезненны" для бизнеса в ресторанной, развлекательной и культурной сферах, правительство готово поддержать предпринимателей.

Для этого полностью восстанавливаются и расширяются следующие программы поддержки:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем;

программа портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством);

возможность применения механизма признания "карантина выходного дня" форс-мажорным обстоятельством, что сейчас обговаривается с Торгово-промышленной палатой;

продолжение реализации программы доступных кредитов "5-7-9", которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. То есть речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.

Новость дополняется...

Карантин выходного дня в Украине – о чем сообщалось ранее: