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​В Украине ввели "приоритетные часы" на время карантина: как будут работать магазины

18 ноября 2020, 19:02

По словам Степанова, отведенное время для людей старше 65 лет ввели с 10:00 до 12:00​. ​

В Украине ввели "приоритетные часы" для пенсионеров / УНИАН

В Украине ввели "приоритетные часы" в магазинах для людей пожилого возраста. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, изменения в постановление Кабинета министров Украины, которые вводят "приоритетные часы" в магазинах для людей пожилого возраста, вступили в действие.​

По словам министра, отведенное время для пенсионеров в магазинах ввели для того, чтобы уменьшить количество случаев инфицирования коронавирусом людей группы риска.​

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"Люди пожилого возраста относятся к группе риска. Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет. "Приоритетные часы" действуют с 10:00 до 12:00. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому", - рассказал Степанов.​

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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