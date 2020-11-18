​В Украине ввели "приоритетные часы" на время карантина: как будут работать магазины

По словам Степанова, отведенное время для людей старше 65 лет ввели с 10:00 до 12:00.
В Украине ввели "приоритетные часы" в магазинах для людей пожилого возраста. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, изменения в постановление Кабинета министров Украины, которые вводят "приоритетные часы" в магазинах для людей пожилого возраста, вступили в действие.
По словам министра, отведенное время для пенсионеров в магазинах ввели для того, чтобы уменьшить количество случаев инфицирования коронавирусом людей группы риска.
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"Люди пожилого возраста относятся к группе риска. Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет. "Приоритетные часы" действуют с 10:00 до 12:00. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому", - рассказал Степанов.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Правительство 11 ноября приняло решение о введении в Украине карантина выходного дня. Как минимум 2 недели в стране с 14 ноября по выходным не будут работать торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и магазины непродовольственных товаров.
- Министр здравоохранения Максим Степанов назвал ситуацию с COVID-19 в Украине крайне сложной и предположил, что общенациональный карантин будет длиться до апреля 2021 года.
- 17 ноября депутаты провалили голосование за постановление относительно смягчения карантина выходного дня. В проекте постановления №4381, говорилось, что Кабмину стоит пересмотреть запреты на работу ресторанов, кафе, баров, торгово-развлекательных центров, бассейнов, фитнес-центров, спортзалов и учреждений культуры.
- 45 депутатов обратятся в Конституционный суд с требованием отменить карантин выходного дня.