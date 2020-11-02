В Украине заработал контакт-центр по борьбе с COVID-19: куда обратиться за помощью

По словам Максима Степанова, в call-центре круглосуточно будут работать 150 операторов.
В Украине начал работу всеукраинский call-центр Минздрава по противодействию COVID-19. Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, теперь каждый украинец, у которого возникают вопросы по коронавирусу, может обратиться в круглосуточный кол-центр.
"Вне зависимости от того, где вы находитесь, вы можете получить соответствующую информацию по коронавирусу. Круглосуточно будут работать 150 операторов. Номер бесплатный – 0-800-602-0-19.", – отметил Степанов.
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Степанов объяснил алгоритм действий: если оператору нужно будет уточнить информацию (в случае, если позвонивший не смог дозвониться своему семейному врачу или получить направление на сдачу анализов), он свяжется со службами в соответствующим городе и семейным врачом.
"Все это будет фиксироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять запрос на рассмотрение в регионы. После получения ответа оператор обязательно должен вам перезвонить", – уточнил Степанов.
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Глава Минздрава добавил, что решили создать единый большой контакт-центр из-за сбоев в работе кол-центров в регионах.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Отметим, по состоянию на понедельник, 2 ноября, COVID-19 заразились более 402 тысяч украинцев. Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 7375 человек.
- Накануне глава МОЗ выступил против введения жесткого карантина в стране. По мнению Максима Степанова, Украине нужно избегать введения локдауна.
- Главный государственный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко оценил возможное введение жесткого локдауна в Украине. По его слова, вариант введения жесткого карантина является "исключительно резервным моментом".