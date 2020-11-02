В Украине заработал контакт-центр по борьбе с COVID-19: куда обратиться за помощью

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В Украине заработал контакт-центр по противодействию COVID-19 / УНИАН

В Украине начал работу всеукраинский call-центр Минздрава по противодействию COVID-19. Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, теперь каждый украинец, у которого возникают вопросы по коронавирусу, может обратиться в круглосуточный кол-центр.

"Вне зависимости от того, где вы находитесь, вы можете получить соответствующую информацию по коронавирусу. Круглосуточно будут работать 150 операторов. Номер бесплатный – 0-800-602-0-19.", – отметил Степанов.

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Степанов объяснил алгоритм действий: если оператору нужно будет уточнить информацию (в случае, если позвонивший не смог дозвониться своему семейному врачу или получить направление на сдачу анализов), он свяжется со службами в соответствующим городе и семейным врачом.

"Все это будет фиксироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять запрос на рассмотрение в регионы. После получения ответа оператор обязательно должен вам перезвонить", – уточнил Степанов.

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Глава Минздрава добавил, что решили создать единый большой контакт-центр из-за сбоев в работе кол-центров в регионах.​

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