В Ужгороде из-за карантина предпринимателям убрали налоги

Ужгород освободил предпринимателей от налогов / Фото: Facebook/ Богдан Андриив

В Ужгороде Закарпатской области полностью освободили от уплаты налогов частных предпринимателей, которым правительство запретило работать в связи с карантином выходного дня.

"Продолжаем системную поддержку предпринимателей Ужгорода, которым крайне сложно вести деятельность в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса", — написал мэр города Богдан Андриив на своей странице в Facebook.

По словам руководителя, средний и малый бизнес в городе освободят от уплаты единого налога, а также от уплаты налогов за аренду коммунального имущества и земельного налога сроком на один месяц.

Также в Ужгороде до конца карантина освободили от уплаты налогов за коммунальное имущество летние террасы ресторанов и кафе.

Читайте такжеВ Кабмине оценили вероятность отмены карантина выходного дня"Это вопросы, которые в компетенции городского совета. Надеюсь, эти решения помогут нашим предпринимателям "удержаться на плаву" в эти нелегкие для всего мира месяцы пандемии", — заявил городской голова.

Мэр подчеркнул, что местная власть города обратиться к правительству с просьбой освободить данную категорию предпринимателей от уплаты налогов на государственном уровне и в масштабах всей страны.

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