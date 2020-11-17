В Ужгороде из-за карантина предпринимателям убрали налоги

Инициативу проявила местная власть.
В Ужгороде Закарпатской области полностью освободили от уплаты налогов частных предпринимателей, которым правительство запретило работать в связи с карантином выходного дня.
"Продолжаем системную поддержку предпринимателей Ужгорода, которым крайне сложно вести деятельность в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса", — написал мэр города Богдан Андриив на своей странице в Facebook.
По словам руководителя, средний и малый бизнес в городе освободят от уплаты единого налога, а также от уплаты налогов за аренду коммунального имущества и земельного налога сроком на один месяц.
Также в Ужгороде до конца карантина освободили от уплаты налогов за коммунальное имущество летние террасы ресторанов и кафе.
Читайте такжеВ Кабмине оценили вероятность отмены карантина выходного дня"Это вопросы, которые в компетенции городского совета. Надеюсь, эти решения помогут нашим предпринимателям "удержаться на плаву" в эти нелегкие для всего мира месяцы пандемии", — заявил городской голова.
Мэр подчеркнул, что местная власть города обратиться к правительству с просьбой освободить данную категорию предпринимателей от уплаты налогов на государственном уровне и в масштабах всей страны.
Карантин выходного дня в Украине:
Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.