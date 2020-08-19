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В ВООЗ сделали важное заявление по поводу вакцины от COVID-19

19 августа 2020, 08:34

Тедрос Гебрейесус призвал избежать национализма в вопросе распределения вакцины от коронавируса.

коронавирус, вакцина
Вакцину от COVID-19 прежде всего должны получить медработники и люди старше 65 лет / Фото pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения работает над планом равномерного распределения вакцины от коронавируса, который заразил более 22 миллионов людей во всем мире, на тот случай, если вакцина окажется эффективной и безопасной.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает The Hill. Он просит избежать национализма в вопросе распределения вакцины от COVID-19.

"Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться небесконечными запасами. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - сказал Гебрейесус.

Читайте такжеПервый патент на вакцину против COVID-19 выдали в КитаеПлан ВОЗ на первой фазе предполагает распределение вакцины пропорционально среди стран, участвовавших в ее создании. Вторая фаза должна коснуться стран, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность.

Гебрейесус призвал сделать так, чтобы в первую очередь вакцину получили медработники и люди старше 65 лет.

Как сообщал Главред, Польща первой в мире начала производство препарата от коронавируса на основе антител из плазмы крови людей, которые выздоровели от COVID-19.

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