В ВООЗ сделали важное заявление по поводу вакцины от COVID-19

Тедрос Гебрейесус призвал избежать национализма в вопросе распределения вакцины от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения работает над планом равномерного распределения вакцины от коронавируса, который заразил более 22 миллионов людей во всем мире, на тот случай, если вакцина окажется эффективной и безопасной.
Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает The Hill. Он просит избежать национализма в вопросе распределения вакцины от COVID-19.
"Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться небесконечными запасами. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - сказал Гебрейесус.
Читайте такжеПервый патент на вакцину против COVID-19 выдали в КитаеПлан ВОЗ на первой фазе предполагает распределение вакцины пропорционально среди стран, участвовавших в ее создании. Вторая фаза должна коснуться стран, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность.
Гебрейесус призвал сделать так, чтобы в первую очередь вакцину получили медработники и люди старше 65 лет.
Как сообщал Главред, Польща первой в мире начала производство препарата от коронавируса на основе антител из плазмы крови людей, которые выздоровели от COVID-19.