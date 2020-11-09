В восьми областях Украины коронавирусные больницы забиты до отказа

В восьми областях Украины больницы забиты на более чем 70% / УНИАН

Коронавирус в Украине за последние сутки выявили у 8 687 человек, всего в стране официально выявили 469 018 случаев заражения. По состоянию на 9 ноября больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях Украины. В среднем по стране заполненные 62,4% таких коек.

Согласно данным Министерства здравоохранения, самыми загруженными являются больницы Полтавской (92,5%), Ровенской (82,9%), Одесской (73,6%), Черниговской (73,8%), Донецкой (72%), Запорожской (71,4%), Винницкой (70,8%) и Сумской (70,1%) областях. В Киеве заняты 58,2% кроватей.

В ведомстве отметили, что всего в Украине введено уже 45 128 больничных коек для больных коронавирусом.

Кроме того, в стране значительно вырос показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 9 ноября в Украине этот показатель составляет 315,3 при норме в 40, тогда как днем ранее - 306,8. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 631,6. В Киеве показатель составляет 356,1.

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