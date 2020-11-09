УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

В восьми областях Украины коронавирусные больницы забиты до отказа

9 ноября 2020, 11:17

Всего в Украине введено 45 128 больничных коек для больных коронавирусом.

больница,коронавирус
В восьми областях Украины больницы забиты на более чем 70% / УНИАН

Коронавирус в Украине за последние сутки выявили у 8 687 человек, всего в стране официально выявили 469 018 случаев заражения. По состоянию на 9 ноября больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях Украины. В среднем по стране заполненные 62,4% таких коек.

Согласно данным Министерства здравоохранения, самыми загруженными являются больницы Полтавской (92,5%), Ровенской (82,9%), Одесской (73,6%), Черниговской (73,8%), Донецкой (72%), Запорожской (71,4%), Винницкой (70,8%) и Сумской (70,1%) областях. В Киеве заняты 58,2% кроватей.

В ведомстве отметили, что всего в Украине введено уже 45 128 больничных коек для больных коронавирусом.

Кроме того, в стране значительно вырос показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 9 ноября в Украине этот показатель составляет 315,3 при норме в 40, тогда как днем ранее - 306,8. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 631,6. В Киеве показатель составляет 356,1.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 9 ноября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тысяч заболевших COVID-19 в сутки.
  • 9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи со стремительным распространением коронавируса в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.
  • 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.

Минздрав новости Украины коронавирус в Украине коронавирус Украина
Сейчас вы просматриваете новость «В восьми областях Украины коронавирусные больницы забиты до отказа». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:29
Гражданская война в США: эксперт объяснил, что станет "спусковым крючком"
11:28
Ждет ли Украину дефолт: в Слуге народа дали прогноз
11:27
Мадонна пошло и неприлично высмеяла Трампа за проигрыш на выборах
11:17
В восьми областях Украины коронавирусные больницы забиты до отказа Видео
11:11
Когда Украина откроет все пункты пропуска на Донбассе: названа дата
Реклама
11:09
Netflix остановил съёмки второго сезона "Ведьмака"
10:50
MTV EMA 2020 - список победителей престижной музыкальной премии
10:38
Генерал США спрогнозировал, как Россия будет нападать на Украину Видео
10:35
С 2021 года многие веб-сайты перестанут открываться на старых Андроидах
10:29
Названо критическое для медсистемы Украины число больных COVID-19
10:26
Растяжка: физиотерапевт рассказал, почему она так важна для здоровья Видео
10:24
На Херсонщине перевернулся рейсовый автобус, есть жертвы и много травмированных
10:12
Эксперты назвали ключевую проблему для Байдена-президента - Financial Times
10:11
Трамп разворошил Америку и потряс весь мир мнение
10:04
В США переходный совет призвал Трампа передать власть Байдену Видео
09:50
Карантин выходного дня будет жестким: Степанов раскрыл детали Видео
09:42
Аспирин vs Ибупрофен: врач указал на ключевую разницу и побочные эффекты Видео
09:31
Танці з зірками 2020 - что было в 11 выпуске 8 ноября Видео
09:28
Ляшко объяснил, почему власти откладывают введение локдауна Видео
09:12
Гороскоп на 9 ноября для всех: новый старт, денежный минус и атака словом Видео
Реклама
09:01
Эрдоган предложил Путину новое решение по конфликту в Карабахе - СМИ Видео
08:56
Киев и область снова вырвались вперед по числу заражений COVID-19: опубликована свежая статистика
08:44
Что для Украины означает победа Байдена мнение
08:35
В России на аэродроме военнослужащий устроил бойню
08:27
Почему врут тесты на коронавирус: названы главные ошибки медработников Видео
08:18
Коронавирус в Украине 9 ноября: за сутки нашли 8 687 новых больных Видео
08:14
Тыквенные семечки: врач назвала 5 преимуществ для здоровья Видео
08:05
Вся карта стала "оранжевой" и "красной": в Украине обновили зоны карантина Видео
07:59
В Совфеде предложили Украине отдать России южные регионы Видео
07:33
Коронавирус может состарить мозг на 10 лет - ученые
07:04
В штабе Трампа назвали фейком сообщения о призыве признать поражение
06:51
Будет ли в США гражданская война из-за результатов выборов мнение
06:33
В моду на зиму вернулись бесстрашные высокие ботинки в стиле 70-х: фото Фото Видео
06:02
Как и когда закончится война в Нагорном Карабахе: прогноз астролога
05:32
Новолуние в ноябре 2020: когда наступит в Украине, и что можно делать
05:29
Как определить тяжелую форму COVID-19: ученые указали на важный нюанс Видео
04:57
В Ереване заговорили о признании независимости Карабаха: главное условие Видео
04:26
"Придурошная, бл*дь": в Киеве женщины подрались в трамвае из-за отсутствия маски Видео
04:04
Туман и ночные "минусы": синоптик дала прогноз погоды на неделю Видео
03:40
Зарезал гастарбайтер: подробности убийства семьи доцента в России
Реклама
03:01
Коронавирус у детей: ученые опровергли популярный миф
02:35
Умер известный украинский кинопродюсер
02:15
Гороскоп на 10 ноября для всех: визит удачи и новый маршрут судьбы Видео
01:34
Инсульт: 4 главных фактора риска Видео
00:52
Что делать, если на вас чихнул зараженный COVID-19 - срочные меры Видео
00:21
Лесенка – несравненная многослойная стрижка на длинные волосы 2020: фото Фото
08 ноября, воскресенье
23:59
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова без личного присутствия
23:58
Танці з зірками 2020 11 выпуск: кто покинул шоу 08-11-2020 Видео
23:41
Украинка 2,5 километра блуждала по ледяному подземелью
23:12
Дзюба отреагировал на резонанс из-за секс-скандала
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять