В ВОЗ назвали эффективное лекарство от коронавируса / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил название единственного препарата, который показал свою эффективность против коронавируса в тяжелой форме - это Дексаметазон.

"На настоящий момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против Covid-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме", - сказал он, видео опубликовано на странице ВОЗ в Twitter.

По словам Гебрейесуса, альтернативы Дексаметазону в мировой медицине пока нет.

Отметим, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли.

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