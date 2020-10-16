В ВОЗ назвали эффективное лекарство от коронавируса

Препарат рекомендуют применять при осложнениях.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил название единственного препарата, который показал свою эффективность против коронавируса в тяжелой форме - это Дексаметазон.
"На настоящий момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против Covid-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме", - сказал он, видео опубликовано на странице ВОЗ в Twitter.
По словам Гебрейесуса, альтернативы Дексаметазону в мировой медицине пока нет.
Отметим, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли.
Коронавирус в мире
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус пояснил, что коллективный иммунитет действительно помогает бороться с распространением болезни, так как у инфекции становится на порядок меньше каналов распространения. Однако здесь надо учитывать процент населения, у которого обязаны выработаться антитела к заболеванию.
Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк считает, что в Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.