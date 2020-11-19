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В ВОЗ назвали главное условие для избежания жесткого карантина

19 ноября 2020, 14:47

В Европе фиксируется сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19.

карантин
Массовый масочный режим поможет обойтись без жесткого карантина - ВОЗ / УНИАН

Европейские государства в борьбе с COVID-19 могут обойтись без введения жестких противоэпидемиологических мероприятий. Главным условием является массовое соблюдение масочного режима, который позволит избежать серьезных ограничительных мер.

Об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в ходе своей пресс-конференции в четверг, 19 ноября, которая транслировалась в социальной сети Twitter.

Комментируя ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Европе, где вводят частичные и абсолютные карантинные ограничения, он отметил, что европейские страны могут обойтись без жесткого карантина в том случае, если подавляющее большинство людей будут соблюдать масочный режим.

"Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет", - подчеркнул Ханс Клюге.Читайте такжеЖесткий карантин в Европе: в ВОЗ рассказали, как управлять ситуацией с COVID-19

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