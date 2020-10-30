В ВОЗ назвали главные последствия COVID-19 и обратились к миру

В ВОЗ призывают государства обеспечить доступ к лечению пациентам, у которых зафиксированы последствия коронавируса / Reuters

У тех людей, которые переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, определенное время могут оставаться такие последствия заболевания, как кашель, затруднение дыхания, кашель, поражение легких и сердца. Власти государств должны признать эту проблему и обеспечить возможность лечения таким пациентам.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус в ходе своего брифинга в Женеве в пятницу, 30 октября, сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

По его словам, в организации обеспокоены тем, что круг симптомов заболевания со в временем меняется и становится более широким. Последствия могут затронуть разные органы организма. В частности, речь может идти о кашле, затрудненном дыхании или же поражении легких и сердца.

Также в ВОЗ обеспокоены тем, что выздоровление после коронавирусной болезни может занимать продолжительное время. Организация стремится разработать алгоритм лечения, которые ускорит восстановление здоровья пациентов.

Кроме того, глава ВОЗ обратился к государствам с призывом оптимизировать доступ к получению медицинских услуг таким пациентам.

"Очень важно, чтобы правительства признали наличие долгосрочных последствий COVID-19 и обеспечили доступ к услугам здравоохранения всем этим пациентам", - добавил он.Читайте такжеВ ВОЗ припугнули прогнозом по пандемии коронавируса

Напоследок Гебрейесус подчеркнул, что до тех пор, пока нет вакцины от коронавируса, мировые государства должны делать все для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19.

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