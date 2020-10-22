В ВОЗ не одобрили ремдесивир, рекомендуемый в Украине для лечения Covid-19

Ученые исследуют ремдесивир / Reuters

Группа ученых из Всемирной организации здравоохранения протестировала действенность препарата для лечения коронавируса под названием ремдесивир и сделала заявление, что лекарство является неэффективным для лечения коронавируса. А данный препарат, как известно, планируют включить в Украине в протокол лечения от Covid-19.

Как исследовательская группа Солидарность (SOLIDARITY), которая и тестировала препарат, лекарство продолжают исследовать, но пока результаты негативные.

Эксперты проводили эксперимент с марта по октябрь 2020 года, в нем участвовали 11 330 пациентов. В ходе исследования 2 750 получили ремдесивир, 954 - гидроксихлорохин, 1 411 - комбинацию лопинавира и ритонавира или "Калетры" 2 063 - интерферон-бета 1а, а 4 088 человек дали препараты на основе плацебо без ярковыраженного лечащего свойства.

Анализ показал, что все препараты абсолютно не отличаются по скорости лечения, смертности, симптоматике и по длительности госпитализации.

С выводом ученых не согласился разработчик препарата Gilead. Они считают, что исследование было необъективным, поскольку пациенты знали, какой именно препарат принимают.

В лабораториях продолжают тестировать ремдесивир, чтобы выявить хоть минимальный эффект для лечения коронавируса. В экспериментах принимают участие около двух тысяч добровольцев ежемесячно, которые принимают различные препараты.

В ходе разработок ученые пытаются комбинировать препараты вроде ремдесивира и барицитиниба (противовоспалительный препарат, недавно зарегистрированный против ревматоидного артрита), который немного сокращает длительность болезни.