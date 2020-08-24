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В ВОЗ объяснили, что остановит нашествие второй волны COVID-19

24 августа 2020, 05:40

По словам представителя Организации, треть всех пациентов болеют коронавирусом бессимптомно.

ВОЗ, здание
В ВОЗ считают, что коронавирус стал более контролируемым/ Reuters

Страны могут избежать нашествия второй волны коронавирусной инфекции COVID-19, так как доктора и медицинские работники уже имеют в своем арсенале достаточно знаний и инструментов для борьбы с китайской вирусной угрозой.

Такое заявление сделал помощник главы Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуэрра в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, сейчас увеличение количества заражений COVID-19 связано с расширением диагностических возможностей и более высоким уровнем ее эффективности. Что касается пациентов с тяжелыми формами коронавируса, течение их болезни нужно тщательно контролировать. Это уже удается медикам после того, как они столкнулись с печальным опытом.

Кроме того, Гуэрра прогнозирует, что в сентябре вырастет число заразившихся коронавирусом детей, так как начинается учебный год у школьников. Ученым пока не удалось изучить вопрос заразности детей коронавирусом, однако известно, что уже после 12 лет дети имеют такую же способность заражать других людей COVID-19, как и взрослые.Читайте такжеКоронавирус уязвим: ученые нашли новое лекарство от COVID-19

Как утверждает Гуэрра, несмотря на тот факт, что у трети людей заболевание коронавирусной инфекцией может проходить бессимптомно, даже легкие формы коронавируса могут нанести серьезный вред здоровью.

"Лучше не заражаться вирусом, потому что уже есть доказательства серьезных проблем со здоровьем даже у пациентов с очень незначительными симптомами", – подчеркнул представитель Всемирной организации здравоохранения.

Ранее в Организации рассказали, что детям в возрасте от 5 до 12 лет не рекомендуется носить защитную маску. При этом уже с 12 лет ребенок, как и взрослый, должен соблюдать профилактические меры.

коронавирус ВОЗ общество
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